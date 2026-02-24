Capturan a los ‘Jokers’ con más de 4.000 dosis de droga y un arma de fuego en el sur de Bogotá
En lo corrido del año 2026, la Estación de Policía Antonio Nariño ha logrado la captura de más de 70 personas por diversos delitos, así como la incautación de más de 5.000 gramos de diferentes tipos de estupefacientes.
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, capturaron en las últimas horas a una mujer de 30 años y a un hombre de 27 por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, en la localidad de Antonio Nariño.
Puede leer: Autoridades en Bogotá en alerta por posible libertad de alias ‘Tavo, ‘Nias’ y ‘El Panadero’
De acuerdo con la información, el operativo se realizó en el sector de Comuneros. Al notar la presencia policial, estas personas intentaron evadir el procedimiento; sin embargo, fueron interceptadas de manera oportuna para practicar el respectivo registro.
Como resultado de la intervención, se incautó un arma de fuego y más de 4.000 dosis de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y base de coca. Parte de la sustancia presentaba un logo alusivo a “Batman”, presuntamente utilizado como distintivo para su comercialización.
Le puede interesar: Capturaron a 15 extorsionistas de ‘Los Satanás’ y ‘Los Bautistas’ en Bogotá: así operaban
Los capturados harían parte de una banda delincuencial dedicada al expendio de estupefacientes. Estas personas y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos imputados. Asimismo, se estableció que el hombre registraba anotaciones judiciales por hurto.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...