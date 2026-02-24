Capturan a los ‘Jokers’ con más de 4.000 dosis de droga y un arma de fuego en el sur de Bogotá

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, capturaron en las últimas horas a una mujer de 30 años y a un hombre de 27 por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, en la localidad de Antonio Nariño.

Puede leer: Autoridades en Bogotá en alerta por posible libertad de alias ‘Tavo, ‘Nias’ y ‘El Panadero’

De acuerdo con la información, el operativo se realizó en el sector de Comuneros. Al notar la presencia policial, estas personas intentaron evadir el procedimiento; sin embargo, fueron interceptadas de manera oportuna para practicar el respectivo registro.

Como resultado de la intervención, se incautó un arma de fuego y más de 4.000 dosis de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y base de coca. Parte de la sustancia presentaba un logo alusivo a “Batman”, presuntamente utilizado como distintivo para su comercialización.

Le puede interesar: Capturaron a 15 extorsionistas de ‘Los Satanás’ y ‘Los Bautistas’ en Bogotá: así operaban

Los capturados harían parte de una banda delincuencial dedicada al expendio de estupefacientes. Estas personas y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos imputados. Asimismo, se estableció que el hombre registraba anotaciones judiciales por hurto.