Canal del Dique asegura navegabilidad y respuesta efectiva a emergencias: ANI

Si bien el proyecto de Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique actualmente se encuentra elaborando el Estudio de Impacto Ambiental por decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, se viene adelantando distintas actividades que garantizan la navegabilidad y la atención efectiva de emergencias.

Gracias a la articulación institucional, seguimiento y acompañamiento a la ejecución del contrato suscrito con la concesionaria Ecosistemas del Dique, se han adelantado intervenciones de mantenimiento y operación de la infraestructura existente, garantizando que este corredor fluvial mantenga su navegabilidad.

“El Canal del Dique hoy cuenta con un equipo interdisciplinario 24/7 atendiendo la actividad de la hidrovía, que tiene muy claro y definido el manejo de contingencias; en esta temporada de lluvias que ha afectado a varias regiones del país, hemos velado porque esas estructuras de protección a las poblaciones asentadas en la ribera no sedan y garanticen la navegabilidad”, explicó el presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray.

Para cumplir este objetivo, se han instalado alrededor de 50 señales fluviales como mecanismo de seguridad en la hidrovía. Así mismo, se han atendido más de 300 servicios de asistencia a usuarios y apoyo a comunidades, consolidando el proyecto como un aliado estratégico de los territorios.

Estos servicios incluyen la presencia de dos ambulancias fluviales completamente dotadas de equipos y personal médico, en donde se han prestado servicios desde la orientación, campañas de capacitación, traslados a centros asistenciales y atenciones en sitio, logrando promedios de respuesta eficientes para servicios comunitarios y emergencias.

Bajo los lineamientos del presidente Gustavo Petro, la ANI reitera su compromiso con la supervisión rigurosa de los proyectos concesionados, velando por el cumplimiento de los compromisos contractuales, garantizando que las obras de infraestructura se desarrollen con calidad, eficiencia y en beneficio de la gente.