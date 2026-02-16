Contraloría vigila recursos para afectados de lluvias y hará seguimiento de emergencia económica

La Contraloría General anunció que debido a la emergencia invernal en el país por el recrudecimiento de la temporada de lluvias, activó un especial seguimiento a la ejecución de los recursos públicos destinados a la atención de la contingencia.

Con esto busca salvaguardar los recursos destinados a la atención de la emergencia, asegurando que las ayudas humanitarias y logísticas lleguen de manera oportuna y efectiva a quienes las necesitan.

(Puede leer: Emergencia económica: ¿reviven las inversiones forzosas? MinHacienda reveló razones de esta medida)

“Consiste en un examen continuo y sistemático sobre la ejecución de los recursos públicos destinados a la emergencia y a la atención de desastres, mediante la recolección y análisis permanente de información, con el fin de comparar los resultados esperados con su avance y verificar en tiempo real el cumplimiento de los objetivos, contribuyendo a que el presupuesto asignado se ejecute de manera eficaz, oportuna y coherente, a fin de mitigar la emergencia”, afirmó el ente de control.

El ente de control también le pidió información a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo sobre el plan para atender la emergencia, así mismo van a participar en los Puestos de Mando Unificados -PMU- y en las Salas de Crisis de los departamentos que han declarado la emergencia.

¿Falta de coordinación entre Gobierno Nacional y distrital?

El ente de control afirmó que el mayor desafío en la atención de la emergencia es la coordinación de las acciones entre los municipios, los departamentos y la UNGRD, “por lo que es necesario articular las actuaciones y garantizar la comunicación entre los actores”.

A ello agregó que la entrega de ayudas humanitarias aún no llega a la totalidad de los afectados y hay sectores que no han recibido los kits de alimentación.

De hecho, frente a las denuncias de entrega de ayudas, el ente de control señaló que está haciendo seguimiento e invitó a la comunidad a reportar cualquier irregularidad relacionada con la entrega de ayudas humanitarias, la conformación de los censos de las personas afectadas, la disposición de maquinaria amarilla para las obras de mitigación y cualquier situación que afecte la adecuada atención de la emergencia.

(Le puede interesar: Agricultores afectados por emergencia invernal recibirán alivios financieros: Minagricultura)

Verificarán destino de recursos si hay emergencia económica

Por otra parte, la Contraloría identificó que para la vigencia 2026 el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, tiene recursos disponibles por $1,69 billones de pesos y de otro lado cuenta adicionalmente con reservas presupuestales del 2025 cercanas a $1 billón dentro de lo cual pueden disponer de manera inmediata lo que no tengan comprometido u obligado y en el caso que de existir obligación previa lo que puedan disponer conforme a modificaciones contractuales de común acuerdo.

“Recursos con los cuales se podría ir atendiendo las necesidades de la emergencia invernal, entre tanto se implementa la Declaratoria de Emergencia por Desastre Natural del Gobierno Nacional y se puede contar con otros saldos presupuestales”, aseveró el ente de control.

Asimismo, afirmó que verificará el paquete de medidas tributarias y económicas que se ejecutará en el marco de la implementación de este nuevo Decreto de Emergencia, advirtiendo que cada recurso que se recaude deberá ser destinados única y exclusivamente para lo que se decretó esta emergencia y