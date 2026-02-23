Un soldado resultó herido tras ataque de dron con explosivos en el Catatumbo

Norte de Santander.

En la mañana de este sábado, mientras las tropas del Ejército Nacional adelantaban un puesto de control territorial en la vereda Caño Indio, zona rural del municipio de Tibú, un soldado resultó herido.

De acuerdo con la información, el uniformado fue afectado por la detonación de un dron cargado con explosivos que fue lanzado en contra de la unidad militar.

El impacto provocó la lesión de una de las piernas del soldado, quien cayó tendido en medio de la vía y fue auxiliado por sus compañeros.

Tras el hecho, el uniformado fue evacuado y trasladado a la ciudad de Cúcuta para recibir atención médica especializada.

En las últimas horas se conoció que la herida no reviste gravedad y el militar ya se encuentra fuera de peligro, siendo supervisado en el centro asistencial.

Las tropas continúan con las operaciones en la zona, mientras se adelantan las verificaciones correspondientes sobre lo ocurrido.