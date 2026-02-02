Militar resultó herido tras ataque con dron en zona rural del Catatumbo

Cúcuta

Nuevamente un ataque con drones cargados con explosivos sacude la región del Catatumbo. En esta oportunidad, un uniformado del Ejército Nacional resultó herido.

El hecho se presentó en la vereda Planadas, zona rural del municipio de Sardinata, en Norte de Santander.

Según información suministrada por la institución, el uniformado se encuentra fuera de peligro. Una vez perpetrado el ataque, fue atendido por enfermeros de combates y posteriormente trasladado a la ciudad de Cúcuta.

Información de inteligencia revela que este ataque habría sido cometido por estructuras del ELN que delinquen en esta zona del Catatumbo.

Datos entregados desde el PMU Catatumbo dan cuenta que desde el pasado 16 de enero del 2025 hasta la fecha, al menos 74 integrantes de la fuerza pública han resultado lesionados en acciones armadas perpetradas por ilegales, de los cuales, 51 pertenecen al Ejército Nacional.