UEFA Champions League al rojo vivo: Real Madrid vs. Benfica ¿cuándo se juega la vuelta del playoff?

El cruce tiene un ingrediente especial: Benfica fue el equipo que obligó al conjunto blanco a disputar esta ronda tras superarlo en la fase liga, en un partido que terminó 4-2 y dejó heridas abiertas. Ahora, el Madrid llega con ventaja mínima luego del 0-1 conseguido en territorio portugués, pero la eliminatoria sigue completamente abierta.

Además del contexto deportivo, el choque estará cargado de simbolismo por el regreso de José Mourinho al Bernabéu, escenario que no pisaba desde su salida del club hace más de una década. Su vuelta añade un componente emocional y mediático a un duelo que ya era esperado por la rivalidad reciente y la polémica de antecedentes.

El ambiente en Chamartín se perfila como determinante. El madridismo confía en que su estadio actúe como ese “jugador número 12” que impulse al equipo en una noche que puede significar la clasificación o una eliminación temprana en Europa.

Caso Prestianni

UEFA suspendió provisionalmente por un partido a Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, tras ser investigado por un presunto insulto racista contra Vinícius Júnior en el encuentro de ida ante el Real Madrid por la Champions.

La decisión fue tomada por el Órgano de Control, Ética y Disciplina luego del informe provisional del inspector designado para el caso, aplicando el artículo 14 del Reglamento Disciplinario por “comportamiento discriminatorio”. De esta manera, el argentino no podrá disputar el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu mientras continúa la investigación.

El organismo europeo aclaró que la sanción es preventiva y que el proceso sigue abierto, por lo que podrían imponerse castigos adicionales o multas una vez concluya la investigación.

Por su parte, Benfica expresó su inconformidad mediante un comunicado oficial, lamentó perder al futbolista en un duelo decisivo y anunció que presentará un recurso inmediato, aunque reconoció que difícilmente los tiempos administrativos cambien su ausencia en el partido. Además, el club reafirmó su postura histórica de rechazo a cualquier forma de racismo o discriminación.

Real Madrid y Benfica disputarán el partido de vuelta del playoff el miércoles 25 de febrero a las 3:00 pm, en un encuentro que promete máxima tensión tras todo lo ocurrido en la fase previa y en el duelo de ida.

El ganador de la serie avanzará a los octavos de final, cuyo sorteo se celebrará el 27 de febrero, y enfrentará a uno de los clasificados directos del Top 8.