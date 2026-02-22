Tabla de posiciones de la Premier League: Así va tras Tottenham vs. Arsenal

Tottenham recibió a Arsenal en la jornada 28 de la Premier League en la que el equipo Gunner sigue siendo el líder

Ya se cumplió casi la totalidad de la jornada 27 de la Premier League (solo falta el partido entre Everton y Manchester United) y el Arsenal sigue siendo el líder de la competencia luego de su gran triunfo ante el Tottenham en el clásico de Londres.

Eberechi Eze, en dos ocasiones y Viktor Gyökeres también con doblete, marcaron para el equipo de Arteta. La primera anotación del sueco llegó cuando su equipo más lo necesitaba pues el Tottenham había empatado luego de un error de Declan Rice que Randal Kolo Muani aprovechó.

Si para los dirigidos por el español esta victoria significa llegar a los 61 puntos en la punta de la tabla, para los de Igor Tudor la derrota representa estar más cerca del descenso y una campaña para el olvido con apenas 29 puntos.

Más resultados de la Premier League

Tras la jornada 27 estos son los resultados de la Liga de Inglaterra:

Aston Villa 1 - 1 Leeds

Brentford 0 - 2 Brighton

Chelsea 1 - 1 Burnley

West Ham 0 - 0 Bournemouth

Manchester City 2 - 1 Newcastle

Nottingham Forest 0 - 1 Liverpool

Crystal Palace 1 - 0 Wolves

Sunderland 1 - 3 Fulham

Tottenham 1 - 4 Arsenal

ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE