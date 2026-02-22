Tabla de posiciones de la Premier League: Así va tras Tottenham vs. Arsenal
El líder goleó a su clásico rival y mantiene la misma ventaja con el Manchester City.
Tottenham recibió a Arsenal en la jornada 28 de la Premier League en la que el equipo Gunner sigue siendo el líder
Ya se cumplió casi la totalidad de la jornada 27 de la Premier League (solo falta el partido entre Everton y Manchester United) y el Arsenal sigue siendo el líder de la competencia luego de su gran triunfo ante el Tottenham en el clásico de Londres.
Eberechi Eze, en dos ocasiones y Viktor Gyökeres también con doblete, marcaron para el equipo de Arteta. La primera anotación del sueco llegó cuando su equipo más lo necesitaba pues el Tottenham había empatado luego de un error de Declan Rice que Randal Kolo Muani aprovechó.
Si para los dirigidos por el español esta victoria significa llegar a los 61 puntos en la punta de la tabla, para los de Igor Tudor la derrota representa estar más cerca del descenso y una campaña para el olvido con apenas 29 puntos.
Más resultados de la Premier League
Tras la jornada 27 estos son los resultados de la Liga de Inglaterra:
Aston Villa 1 - 1 Leeds
Brentford 0 - 2 Brighton
Chelsea 1 - 1 Burnley
West Ham 0 - 0 Bournemouth
Manchester City 2 - 1 Newcastle
Nottingham Forest 0 - 1 Liverpool
Crystal Palace 1 - 0 Wolves
Sunderland 1 - 3 Fulham
Tottenham 1 - 4 Arsenal
ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE
|Posición
|Equipo
|Puntos
|1.
|Arsenal
|61
|2.
|Manchester City
|56
|3.
|Aston Villa
|51
|4.
|Chelsea
|45
|5.
|Manchester United
|45
|6.
|Liverpool
|45
|7.
|Brentford
|40
|8.
|Bournemouth
|38
|9.
|Everton
|37
|10.
|Fulham
|37
|11.
|Newcastle
|36
|12.
|Sunderland
|36
|13.
|Crystal Palace
|35
|14.
|Brighton
|34
|15.
|Leeds
|31
|16.
|Tottenham
|29
|17.
|Nottingham Forest
|27
|18.
|West Ham
|25
|19.
|Burnley
|19
|20.
|Wolves
|10