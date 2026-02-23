TuTarjeton, la plataforma digital que enseña a marcar bien los tarjetones electorales

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El próximo 8 de marzo serán las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas, y con el fin de reducir el número de votos nulos, la firma Wappid apeló a la neurociencia para familiarizar a los ciudadanos con los tarjetones electorales.

¿Qué es y cómo funciona TuTarjeton?

En diálogo con Caracol Radio, Juan Manuel Corredor, CEO de la compañía, explicó en qué consiste la plataforma TuTarjeton.com, donde los ciudadanos podrán “entrenar” su cerebro para garantizar un voto consciente.

Según Corredor, el simulador virtual del tarjetón surgió porque hace cuatro años hubo más de 1.400.000 votos nulos en el país.

“Nosotros subimos todos los tarjetones de la Registraduría, tanto los de consulta presidencial, los de Senado, cámaras regionales, cámaras internacionales, indígenas, las CITREP, para que la gente pueda votar. Subimos las fotografías que ellos habían puesto y muchas fotografías que los mismos candidatos, al entrar a TuTarjeton.com, nos pueden enviar”, dijo.

Y agregó que, una vez el ciudadano simule su voto, le llegará un link a su WhatsApp para recordarlo el próximo 8 de marzo.

Desde la neurociencia, ¿Cómo se explica que haya tantos votos nulos en Colombia?

En cuanto a este escenario, el médico experto aseguró que “existe un nivel de estrés muy alto” al momento de votar.

“Es una situación estresante, la gente está haciendo cola. Cuando pasa, sabe que otras personas están detrás de él. Realmente no tiene identificado por quién va a votar, por ejemplo a Congreso, porque son muchos logos. Hoy en día los partidos han hecho coaliciones y tienen diferentes tipos de agrupaciones por departamento, eso hace más confuso aún”, dijo.

La plataforma también ayuda a los candidatos

Por eso destacó que simular el tarjetón les permite a los ciudadanos “practicar la elección”.

Igualmente, señaló que la plataforma ayuda a “nivelar la cancha” con aquellos candidatos que no tienen suficientes recursos para hacer campaña política.

“Cualquier candidato a Congreso puede usar TuTarjeton.com en lugar de imprimir papelería para mostrarles el tarjetón a sus posibles votantes”, sostuvo.

Por otra parte, indicó que en la medida en que se garantice el acceso a todas los candidatos se fortalece la democracia.

Finalmente, el también excongresista por Boyacá aseguró que los candidatos pueden enviar sus políticas, propuestas y perfiles para que la ciudadanía pueda hacer una elección más inteligente.

“Hoy en día la consulta, por ejemplo, es un problema porque la gente cree que puede votar por las tres consultas y solamente puede votar por un solo candidato. Entonces, si tú entras a TuTarjeton.com solamente te deja votar por un candidato, te marca tu voto en tu celular por quién votaste y ya si vas a votar por otro candidato te dice que no puedes votar, a no ser que quieras quitar ese candidato y votar por otro”, aclaró.

