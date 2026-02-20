Pacto Histórico pide a Registraduría ajustar capacitación sobre tarjetón del 8 de marzo

El Pacto Histórico solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil ajustar los contenidos de capacitación dirigidos a jurados de votación, con el fin de que el tarjetón de consulta interpartidista sea entregado únicamente cuando el ciudadano lo solicite de forma expresa.

En una comunicación enviada al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, y al registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez, la colectividad manifestó su preocupación por información conocida en espacios de formación a jurados, donde —según advierten— se estaría promoviendo la entrega automática o general de la tarjeta de consulta a los votantes.

“Las consultas son voluntarias y cualquier entrega automática puede inducir al elector y afectar la neutralidad del proceso. Exigimos garantías claras, reglas unificadas y respeto absoluto por la voluntad popular este 8 de marzo”, expresó el movimiento político.

El Pacto Histórico señaló que, aunque para la jornada del 8 de marzo de 2026 se fijaron criterios mediante la Resolución 1542 de 2025 del CNE, dicha normativa no establece de forma expresa el procedimiento sobre la entrega material del tarjetón, particularmente en lo relacionado con la necesidad de una solicitud previa por parte del votante.

