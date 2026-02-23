Camilo Romero anunció que no pedirá el tarjetón de las consultas presidenciales

El ex precandidato presidencial Camilo Romero confirmó que no apoyará ninguna consulta interpartidista, el próximo 8 de marzo, para la elección de candidatos presidenciales.

“No pediré el tarjetón de consultas el 8 de marzo. Votaré únicamente Senado y Cámara. ¡El 8 de marzo no hay consulta progresista! Hay Congreso progresista”, dijo el también exgobernador de Nariño.

Y luego de renunciar al ‘Frente Amplio por la Vida’, tras la revocatoria de la inscripción de Iván Cepeda por parte del Consejo Nacional Electoral, Romero dijo que esa consulta “no es progresista”.

Además, aseguró que “hay que ser consecuentes con los pilares históricos del progresismo y de las nuevas causas ciudadanas”.

“La coherencia, el corazón y la esencia del proyecto lo cuidamos en el camino para ganar”, destacó.

Le puede interesar: ¿Roy Barreras debe ser el candidato del progresismo si obtiene 2 millones de votos en la consulta?

Por último, Romero señaló que en las elecciones presidenciales el país deberá elegir entre dos modelos de país.

“O se vuelve al pasado de la gobernanza paramilitar o vamos pa’lante con un nuevo gobierno progresista en defensa de la vida y de la gente, con Iván Cepeda como nuestro presidente”, dijo.

Por lo pronto, el exembajador en Argentina ratificó que seguirá acompañando a Cepeda en su correría por el país “para sumar las mayorías nacionales que contribuyan a garantizar el triunfo del nuevo gobierno progresista”.