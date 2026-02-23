Robbie Williams por primera vez en Colombia

Robbie Williams, una de las voces más influyentes del pop mundial, llega por primera vez a Colombia el 20 de septiembre de 2026 para presentarse en el Movistar Arena de Bogotá, un concierto que promete marcar a varias generaciones de fans.

La visita del artista británico es considerada un acontecimiento único en el país, no solo por su trayectoria de más de tres décadas, sino por el espectáculo inmersivo que acompaña su nueva era musical.

Más información El exvocalista de la banda de rock Journey desmiente los rumores de una posible reunión con la banda

El show está enmarcado en su concepto BRITPOP, una propuesta sonora que revive la energía de los años 90 y que combina clásicos globales con su repertorio más reciente.

Robbie Williams, reconocido por éxitos como “Angels”, “Feel” y “Rock DJ”, promete un recorrido por los himnos que han definido su carrera, sumado a una puesta en escena de alto nivel, estética diseñada para grandes arenas.

La llegada de Robbie Williams confirma nuevamente a Bogotá como una capital clave para los grandes conciertos internacionales, dentro de una agenda que también incluye artistas de talla mundial en diversos géneros musicales, según reporta la programación oficial del recinto.

Un sueño imperdible que, sin duda, quedará grabado en la memoria colectiva del país.