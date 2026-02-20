El exvocalista de la banda de rock Journey desmiente los rumores de una posible reunión con la banda

A través de sus redes sociales, el cantautor estadounidense Steve Perry, exvocalista del grupo de rock Journey, desmintió los rumores de una posible reunión con la banda.

“Aunque siempre estoy agradecido por el cariño que la gente sigue teniendo por Journey, los rumores sobre mi reincorporación a la banda son simplemente falsos, y quiero desmentirlos con delicadeza”.

Lea también: Shakira confirma un nuevo concierto gratuito, esta vez en el Zócalo de la Ciudad de México

“Entiendo perfectamente por qué la gente lo desea. La música que creamos juntos también significa mucho para mí. Pero sigo explorando nuevos proyectos creativos y disfruto mucho trabajando en nueva música que refleja dónde me encuentro hoy en día”, agregó.

Los rumores surgieron a raíz de una entrevista que el teclista de Journey, Jonathan Cain, concedió a Ultimate Classic Rock, en la que le preguntaron si habían hablado con Perry sobre una posible reunión, a lo que él respondió “Neal ya se lo ha pedido y dice que lo está pensando. Espero que se anime. Nunca es demasiado tarde. Tenemos 100 conciertos, así que es bienvenido a cualquiera de ellos. No ha dicho que no, dejémoslo así”.

Steve Perry fue el cantante principal y líder de la banda durante sus años de mayor éxito, de 1977 a 1987, y de nuevo de 1995 a 1998.

Escribió o coescribió varios éxitos de la agrupación como “Any Way You Want It”, “Don’t Stop Believin’”, “Open Arms”, “Who’s Crying Now” y “Separate Ways (Worlds Apart)”.

Perry se tomó un largo descanso del mundo de la música mientras se ocupaba de sus problemas de salud.

Le puede interesar: Fonseca estrena el video de su canción “Por toda la vida”, con imágenes de su ‘Tropicalia Tour’

En 2018 lanzó ‘Traces’, su primer álbum en solitario en 24 años, y en 2021 un álbum navideño titulado ‘The Season’.

No ha emprendido ninguna gira desde su regreso, pero en 2014 hizo algunas apariciones esporádicas como artista invitado con la banda Eels.