¿Qué llamado realiza la Iglesia católica en el Quindío en medio de las elecciones?

Armenia

En el marco de la jornada electoral de congreso que se vivirá el próximo domingo 8 de marzo, el obispo de la Diócesis de Armenia, monseñor Carlos Arturo Quintero, sostuvo que es fundamental apostarle a un lenguaje desarmado entre las campañas políticas para evitar la polarización que tanto afecta.

Asimismo, realizó un llamado especial a los medios de comunicación a realizar un trabajo enfocado a la unidad para ser un profeta de la esperanza en pro de la comunidad y la democracia.

"Yo lo digo con las palabras del Papa Francisco y del Papa León. Hay que apostarle a un lenguaje desarmado y desarmante. Hay que empezar por la palabra, pero eso también toca a los periodistas y comunicadores", mencionó.

También dijo que es posible construir democracia sin sesgos políticos ni religiosos sino apuntando a la verdad para minimizar hechos que afecten en medio de la disputa electoral que se vive en el país.

“Yo creo que desde los medios de comunicación tenemos que empezar a hacer un trabajo bien hermoso hacia la solidaridad y a la unidad. Si cada periodista y cada comunicador social se vuelve en un profeta de esperanza, qué bien le haríamos a nuestra comunidad", indicó.

Añadió: “Porque podemos construir democracia, pero también quiero invitarles sin sesgos políticos, sin sesgo religioso, siempre pensando en la verdad y en la democracia".

Aclaró que desde la iglesia siempre están al tanto para generar la mediación y fortalecer la paz.