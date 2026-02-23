¿Qué llamado realiza la Iglesia católica en el Quindío en medio de las elecciones?
Desde la Diócesis de Armenia llaman la atención a desarmar el lenguaje en medio de la jornada electoral
Obispo de la Diócesis de Armenia
Armenia
En el marco de la jornada electoral de congreso que se vivirá el próximo domingo 8 de marzo, el obispo de la Diócesis de Armenia, monseñor Carlos Arturo Quintero, sostuvo que es fundamental apostarle a un lenguaje desarmado entre las campañas políticas para evitar la polarización que tanto afecta.
Asimismo, realizó un llamado especial a los medios de comunicación a realizar un trabajo enfocado a la unidad para ser un profeta de la esperanza en pro de la comunidad y la democracia.
"Yo lo digo con las palabras del Papa Francisco y del Papa León. Hay que apostarle a un lenguaje desarmado y desarmante. Hay que empezar por la palabra, pero eso también toca a los periodistas y comunicadores", mencionó.
También dijo que es posible construir democracia sin sesgos políticos ni religiosos sino apuntando a la verdad para minimizar hechos que afecten en medio de la disputa electoral que se vive en el país.
“Yo creo que desde los medios de comunicación tenemos que empezar a hacer un trabajo bien hermoso hacia la solidaridad y a la unidad. Si cada periodista y cada comunicador social se vuelve en un profeta de esperanza, qué bien le haríamos a nuestra comunidad", indicó.
Añadió: “Porque podemos construir democracia, pero también quiero invitarles sin sesgos políticos, sin sesgo religioso, siempre pensando en la verdad y en la democracia".
Aclaró que desde la iglesia siempre están al tanto para generar la mediación y fortalecer la paz.
