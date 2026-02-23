Pico y placa en Medellín: ¿Cómo cierra el mes de febrero la restricción? Rotación semestre y horario
Conozca también el valor de la multa que puede asumir por evadir el pico y placa en Medellín
El pico y placa de Medellín se ha de manejar con la rotación del primer semestre de este 2026, por lo que, tanto ciudadanos como viajeros deberán tener en cuenta todas las nuevas medidas para evitar multas, cabe aclarar que la norma se aplicará tanto a carros, motos y taxis.
Recordemos que, a nivel nacional, el pico y placa busca reducir la cogestión vehicular en las vías más transitadas; incluso, también está pensada para evitar altos grados de contaminación.
Pico y placa en Medellín: cambios para el primer semestre 2026
La Alcaldía de Medellín expuso que la fecha oficial para la rotación del primer semestre para el pico y placa aplica desde el pasado 2 de febrero de 2026; desde este día, entrará en vigencia tanto en Medellín como en su área metropolitana. La restricción vehicular no se aplicará en los corregimientos de Medellín.
Pico y placa en Medellín del 23 al 27 de febrero de 2026
Lunes 23 de febrero
- 1 y 7.
Martes 24 de febrero
- 0 y 3.
Miércoles 25 de febrero
- 4 y 6.
Jueves 26 de febrero
- 5 y 9.
Viernes 27 de febrero
- 2 y 8.
Pico y placa Medellín motos
En Medellín, el pico y placa funciona de la siguiente manera para motos (con el primer número de la placa) de 2 y 4 tiempos:
- Lunes: motos de 2 y 4 tiempos con placas que inicien en 6 y 9
- Martes: motos de 2 y 4 tiempos con placas que inicien en 5 y 7
- Miércoles: motos de 2 y 4 tiempos con placas que inicien en 1 y 8
- Jueves: motos de 2 y 4 tiempos con placas que inicien en 0 y 2
- Viernes : motos de 2 y 4 tiempos con placas que inicien en 3 y 4
Excepción del pico y placa en Medellín
Aunque las vías de Las Palmas, la Vía Occidente y la avenida Regional continúan habilitadas como corredores libres para garantizar la conexión regional, las autoridades han hecho algunas precisiones sobre su alcance.
Debido a la autonomía de municipios vecinos como Bello e Itagüí, ciertos tramos de la Autopista Sur y de la Regional que atraviesan estas jurisdicciones podrían quedar sujetos a las restricciones actualmente en vigor.
Multa por evadir el pico y placa en Medellín 2026
Incumplir la medida de pico y placa se considera una falta a las normas de movilidad y conlleva una multa de alto valor; se sancionará con comparendo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, e inclusive con la inmovilización del automóvil
