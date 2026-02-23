Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 23 de febrero al 1 de marzo
Conozca también los números de la suerte para cada signo zodiacal
Entre el 22 y el 1 de marzo, desde la astrología se dice que habrá una racha favorable impulsada por la influencia simbólica de Júpiter, asociado con la expansión y los golpes de fortuna inesperados. Este tránsito despierta oportunidades que pueden aparecer en forma de propuestas, encuentros o decisiones que abren nuevas rutas.
Esto se debe a que la energía vinculada a Venus aporta magnetismo personal y facilidad para atraer situaciones armoniosas. Por su parte, Mercurio favorece la agilidad mental y la lectura estratégica del entorno.
Le puede interesar: Signos del Zodiaco que el amor les llegará en febrero de 2026, según la astrología: predicciones
Lea también: Horóscopo laboral 2026:Será un año de grandes cambios para los signos ¿quiénes tienen nuevo trabajo?
Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 23 de febrero al 1 de marzo
Durante estos días, la clave estará en observar con atención y actuar con determinación, permitiendo que las coincidencias se transformen en ventajas reales. Puesto que, es un periodo ideal para fortalecer vínculos, negociar con mayor suavidad y apostar por proyectos que requieran confianza y sensibilidad.
Lea también: Horóscopo 2026: predicciones para cada signo del zodiaco, ¿Cuáles serán los más afortunados?
Lista de signos del zodiaco que recibirán buenas noticias
Géminis
Podría recibir un mensaje que estaba esperando, sobre todo en temas de trabajo o estudios. Algo que parecía detenido comienza a avanzar.
Leo
Verá resultados por su esfuerzo. Puede llegar una propuesta o un reconocimiento que le devuelva la confianza.
Sagitario
Tendrá una sorpresa agradable, especialmente en dinero o nuevos planes. Una oportunidad inesperada podría aparecer.
Lea también: ¿Cuáles son los signos zodiacales que tienen más suerte? IA responde
Piscis
Sentirá calma en asuntos personales. Una noticia positiva le dará ánimo para iniciar algo diferente.
Tauro
También estará favorecido. Puede recibir una respuesta positiva en temas económicos o familiares que le dará estabilidad y seguridad.
Números de la suerte de la semana del 23 de febrero al 1 de marzo
Durante la semana del 23 de febrero al 1 de marzo, los números de la suerte estarán cargados de una vibración especial que invitan a tomar decisiones con confianza y a prestar atención a las señales.
Estos son los números de la suerte de la semana del 23 de febrero al 1 de marzo:
- Aries: 3, 17, 28
- Tauro: 6, 14, 22
- Géminis: 5, 11, 29
- Cáncer: 2, 16, 30
- Leo: 1, 9, 27
- Virgo: 4, 18, 25
- Libra: 7, 15, 24
- Escorpio: 8, 13, 21
- Sagitario: 10, 19, 26
- Capricornio: 12, 20, 31
- Acuario: 5, 23, 32
- Piscis: 6, 18, 33
Viviana Andrea Matiz
Comunicadora social - periodista de la Universidad Externado de Colombia. Community manager y Periodista...