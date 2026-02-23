Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

Entre el 22 y el 1 de marzo, desde la astrología se dice que habrá una racha favorable impulsada por la influencia simbólica de Júpiter, asociado con la expansión y los golpes de fortuna inesperados. Este tránsito despierta oportunidades que pueden aparecer en forma de propuestas, encuentros o decisiones que abren nuevas rutas.

Esto se debe a que la energía vinculada a Venus aporta magnetismo personal y facilidad para atraer situaciones armoniosas. Por su parte, Mercurio favorece la agilidad mental y la lectura estratégica del entorno.

Durante estos días, la clave estará en observar con atención y actuar con determinación, permitiendo que las coincidencias se transformen en ventajas reales. Puesto que, es un periodo ideal para fortalecer vínculos, negociar con mayor suavidad y apostar por proyectos que requieran confianza y sensibilidad.

Lista de signos del zodiaco que recibirán buenas noticias

Géminis

Podría recibir un mensaje que estaba esperando, sobre todo en temas de trabajo o estudios. Algo que parecía detenido comienza a avanzar.

Leo

Verá resultados por su esfuerzo. Puede llegar una propuesta o un reconocimiento que le devuelva la confianza.

Sagitario

Tendrá una sorpresa agradable, especialmente en dinero o nuevos planes. Una oportunidad inesperada podría aparecer.

Piscis

Sentirá calma en asuntos personales. Una noticia positiva le dará ánimo para iniciar algo diferente.

Tauro

También estará favorecido. Puede recibir una respuesta positiva en temas económicos o familiares que le dará estabilidad y seguridad.

Números de la suerte de la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

Durante la semana del 23 de febrero al 1 de marzo, los números de la suerte estarán cargados de una vibración especial que invitan a tomar decisiones con confianza y a prestar atención a las señales.

Estos son los números de la suerte de la semana del 23 de febrero al 1 de marzo:

Aries : 3, 17, 28

: 3, 17, 28 Tauro : 6, 14, 22

: 6, 14, 22 Géminis : 5, 11, 29

: 5, 11, 29 Cáncer : 2, 16, 30

: 2, 16, 30 Leo : 1, 9, 27

: 1, 9, 27 Virgo : 4, 18, 25

: 4, 18, 25 Libra : 7, 15, 24

: 7, 15, 24 Escorpio : 8, 13, 21

: 8, 13, 21 Sagitario : 10, 19, 26

: 10, 19, 26 Capricornio : 12, 20, 31

: 12, 20, 31 Acuario : 5, 23, 32

: 5, 23, 32 Piscis: 6, 18, 33