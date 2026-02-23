EPM amplía cobertura de gas natural en 92 municipios de Antioquia

Antioquia

La adquisición fortalece la operación logística en las regiones donde opera el llamado “gasoducto virtual”, una estrategia que permite llevar el energético a municipios que no cuentan con conexión directa al Sistema Nacional de Transporte por red.

Actualmente, EPM presta el servicio de gas natural en 121 poblaciones de 92 municipios de Antioquia, consolidándose como un actor estratégico en la cadena que inicia con la extracción y transporte por gasoductos nacionales, y continúa con la compresión, almacenamiento y movilización del energético hasta su distribución final en redes locales.

Equipos de alta tecnología y estándares internacionales

Los primeros tres equipos tipo “tubulona”, fabricados en acero y provenientes de China, arribaron al país a comienzos de febrero tras un proceso de negociación con la firma Jereh Oil & Gas Engineering. La importación se realizó a través del puerto de Buenaventura y posteriormente los equipos fueron trasladados a la Compresora Parque de las Aguas de EPM, donde avanzan las labores de inspección y recibo para su pronta entrada en operación.

Los nuevos sistemas incorporan jumbo cilindros diseñados y fabricados bajo estrictos estándares técnicos nacionales e internacionales, garantizando seguridad, confiabilidad y óptimo desempeño en operaciones de alta presión.

Más cobertura y desarrollo regional

Esta inversión se articula con el programa Gas sin Fronteras, estrategia que desde 2008 ha permitido llevar gas natural a municipios alejados de la infraestructura tradicional de transporte. Con el aumento en la capacidad de movilización de Gas Natural Comprimido (GNC), EPM fortalece la cobertura del servicio, mejora la confiabilidad en el abastecimiento y facilita la expansión hacia nuevos territorios.