Once municipios de Antioquia están en riesgo extraordinario para las elecciones 2026

Antioquia

Once municipios de Antioquia fueron clasificados en riesgo electoral extraordinario de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, según el Índice Compuesto de Riesgo Electoral (ICRE 2026).

La Gobernación de Antioquia advierte que estos territorios, ubicados en las subregiones de Bajo Cauca, Norte y Nordeste, enfrentan condiciones críticas asociadas a confrontación armada, control territorial ilegal y afectaciones al orden público que podrían impactar el desarrollo normal de la jornada democrática.

“Allí hay que tener un componente de seguridad y justicia muy fuerte para poder atender los requerimientos que en materia de seguridad y justicia se requieran. Esos 11 municipios de riesgo extraordinario requieren de toda la atención de la Fuerza Pública, de los organismos de control y de la misma Registraduría Nacional del Estado Civil”, afirmó el secretario de Seguridad, Justicia y Paz, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán.

¿Qué es el ICRE?

El índice fue diseñado por el Centro de Inteligencia Artificial y Analítica para la Convivencia de Antioquia como una herramienta técnica para anticipar y priorizar riesgos electorales en el departamento.

Se trata de un modelo predictivo que integra tres dimensiones: amenaza, vulnerabilidad territorial y capacidad institucional. Para su construcción se analizaron 10 variables y 70 subvariables, incluyendo información histórica de elecciones anteriores, alertas tempranas, mapas oficiales de riesgo, registros de delitos electorales, dinámicas de orden público y un análisis geoespacial de los 1.282 puestos de votación en Antioquia.

Radiografía del riesgo electoral en Antioquia

El análisis de los 125 municipios del departamento arrojó la siguiente clasificación:

11 municipios (8,8 %) en riesgo extraordinario

25 municipios (20 %) en riesgo relevante

60 municipios (48 %) en riesgo potencial

32 municipios (23,2 %) en riesgo moderado

Según la Gobernación de Antioquia, el índice no solo clasifica el riesgo, sino que orienta respuestas diferenciadas. En zonas con mayor impacto de orden público se priorizarán intervenciones focalizadas, mientras que en municipios donde el riesgo está asociado principalmente a delitos electorales no violentos se reforzarán acciones preventivas, administrativas y judiciales, en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El ICRE 2026 ya fue presentado en los comités subregionales de seguimiento electoral y servirá como hoja de ruta para la planeación de seguridad durante los comicios de este semestre.