En Medellín ya se pueden adoptar perros y gatos en línea desde casa

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín anunció que desde ahora los ciudadanos podrán adelantar el proceso de adopción de perros y gatos de manera completamente digital, gracias a una alianza con la plataforma SabueSOS App S.A.S.

A través del sitio web www.sabuesos.com.co, las personas podrán conocer las historias, características físicas, edad y comportamiento de los animales alojados en el Centro de Bienestar Animal La Perla, antes de iniciar la solicitud formal.

Más de 1.800 animales listos para adopción

Actualmente, 1.817 animales están disponibles para adopción, de los 2.841 que se encuentran en el Centro de Bienestar Animal La Perla.

En lo corrido de la actual administración, 3.029 animales han sido adoptados, de los cuales 1.817 son caninos y 1.212 felinos. Según la Administración Distrital, en 2025 se superó la meta establecida en el Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere en materia de adopciones.

La subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral, explicó que la herramienta busca ampliar las opciones para los ciudadanos:

“Realizamos un memorando de entendimiento con esa aplicación para que, desde los hogares, nos unamos a esta nueva era digital y podamos hacer la adopción en línea. Encontrarán una diversidad de animales, iniciando con caninos que se encuentran en el Centro de Bienestar Animal La Perla. Allí podrán, incluso con filtros, caracterizar, dependiendo de si quieren llevar a su hogar una hembra, un macho, o dependiendo del tamaño. Verán las fotos en las cuales se podrán enamorar de estos animales”.

Cómo funciona la adopción digital

En la plataforma se pueden aplicar filtros por especie, tamaño y edad. Una vez el ciudadano encuentre un animal de interés, debe hacer clic en la opción “Me interesa adoptar” y diligenciar el formulario en línea.

La solicitud llega directamente al equipo de adopciones del Distrito, que evalúa cada caso y acompaña las etapas del proceso. Además, el solicitante recibe notificaciones automáticas sobre el estado del trámite, sin necesidad de desplazarse inicialmente hasta el Centro de Bienestar Animal.

El CEO de SabueSOS, Jhon Rodríguez, señaló que la alianza amplía los canales existentes:

“Por medio de esta alianza con la Alcaldía de Medellín, la ciudadanía va a tener un nuevo canal para desarrollar procesos de adopción. Hay los canales tradicionales que ya tiene el Distrito, que son las ‘adoptatones’, por ejemplo, y las jornadas de adopción. La ciudadanía ahora puede ingresar a la plataforma y conocer los animales que tiene disponibles el Centro de Bienestar Animal La Perla, y luego hacer la solicitud”.

Una plataforma que ya supera las 5.000 descargas

SabueSOS App S.A.S. es una iniciativa colombiana creada para facilitar la búsqueda, recuperación y adopción de animales de compañía mediante el uso de tecnología y colaboración ciudadana.

Desde su lanzamiento ha superado las 5.000 descargas y, solo en 2025, ha recibido cerca de 600 reportes de animales extraviados, consolidándose como una herramienta para promover la protección y el bienestar animal en Medellín.