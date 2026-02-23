Jhonny Rivera y Jenny López se casaron en Arabia, Risaralda

La música popular colombiana vivió este 22 de febrero uno de sus momentos más esperados: el matrimonio entre Jhonny Rivera y Jenny López, una unión que llega después de más de tres años de relación y que se convirtió en un acontecimiento seguido minuto a minuto por sus fanáticos.

La ceremonia se realizó en Arabia, Risaralda, un lugar que tiene un significado profundo para el artista y que fue elegido por la pareja para sellar su compromiso frente a familiares, amigos y seguidores.

Aunque la pareja había insistido en que deseaban un evento íntimo, la expectativa generada tras la propuesta de matrimonio y la enorme acogida del público terminó por convertir la boda en un encuentro multitudinario. La iglesia del corregimiento recibió a más de 300 asistentes, muchos de ellos habitantes de la zona que quisieron acompañar al cantante en este capítulo tan especial.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el traje elegido por Jhonny Rivera, quien lució una combinación de camisa, chaleco y blazer blanco con acentos negros, acompañado de un pantalón clásico. Un estilo sobrio, elegante y comentado ampliamente en redes. De su lado, Jenny López optó por un vestido alquilado, decisión que la artista explicó como una forma de evitar gastos excesivos en una prenda que solo usaría una vez. Su look, sencillo y elegante, fue celebrado por sus seguidores.

El ambiente en Arabia estuvo marcado por la cercanía del público y por una decoración que combinó elementos campestres con detalles florales. Videos compartidos por la pareja mostraron el proceso de montaje y la emoción previa a la ceremonia, aumentando la expectativa horas antes del “sí”.

La historia de amor entre ambos, que comenzó cuando López participó en presentaciones junto al cantante, ha estado bajo la atención del público debido a la diferencia de edad. Sin embargo, la pareja ha superado comentarios y críticas, manteniendo su relación con naturalidad y enfocándose en sus proyectos artísticos y personales.

Tras la celebración en Risaralda, la pareja iniciará una luna de miel que incluye destinos como Maldivas, Kenia, Dubái y Capadocia, un recorrido que marcará el inicio de su vida de casados.

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López no solo fue un evento social, sino también un reflejo del impacto del artista en su comunidad y de la fuerza de una relación que, pese a la exposición mediática, ha logrado consolidarse con autenticidad y afecto.