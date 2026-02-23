Inicia la cuenta regresiva para que Medellín reciba a Miguel Bosé y su “Importante Tour 2026”

Medellín se prepara para vivir uno de los conciertos más esperados del año: el regreso de Miguel Bosé con su “Importante Tour 2026”, programado para el 14 de marzo en el Centro de Eventos La Macarena, una fecha confirmada oficialmente por la productora y por la boletería oficial del evento.

La ciudad, reconocida por su energía artística y su conexión profunda con la música en español, recibe nuevamente a una de las voces más emblemáticas y vigentes del panorama hispano.

La noche iniciará antes del acto central con una fiesta pensada para liberar emociones, cantar sin reservas y encender el ambiente. Los DJ de Sala del Despecho, especialistas en salsa, ritmos populares y clásicos del despecho, serán los encargados de encender el escenario en un show que promete poner a todos a bailar desde temprano. Esta antesala ha sido descrita como una celebración ideal para preparar al público para un espectáculo cargado de nostalgia, alegría y catarsis colectiva, según reportes de prensa local.

La apertura musical estará en manos de María José Sánchez, ganadora del Medellín Music Lab 2024, quien llega con una propuesta que fusiona el pop con una sensibilidad escénica poderosa y emocional. Formada en canto lírico y teatro musical, Sánchez se consolida como una de las nuevas voces que están transformando la escena artística de la ciudad, y su presencia en el evento simboliza el encuentro entre tradición, innovación y talento local de alto nivel.

El repertorio del “Importante Tour” incluye los grandes clásicos de Bosé, canciones que han marcado generaciones y que hoy continúan vigentes: “Amante Bandido”, “Si Tú No Vuelves”, “Aire Soy”, “Amiga”, entre muchos otros himnos que forman parte esencial de la memoria musical del mundo hispanohablante. Crónicas recientes del tour destacan que estos temas siguen siendo recibidos con fuerza y emoción en cada ciudad donde se ha presentado.

La gira ya ha pasado por escenarios de España y México, y en los próximos meses recorrerá Estados Unidos y Centroamérica, antes de continuar su ruta por Santiago de Chile, Lima, Quito, San José y Medellín en 2026, consolidando un capítulo renovado en la trayectoria del artista español. Con una puesta en escena que combina música, narrativa visual e iluminación detallada, el “Importante Tour” llega para reafirmar por qué Miguel Bosé sigue siendo un referente indiscutible de la música en español y un creador capaz de convertir cada presentación en un recuerdo permanente.