Fiscal acusa a abogado de intimidarla y a los dos minutos se retracta

JUDICIAL

En plena audiencia, una fiscal en Barranquilla acusó a un abogado de supuestamente haberla intimidado, pero tres minutos después y al ser confrontada, se retractó.

El altercado se produjo en medio de una fallida audiencia de solicitud de preclusión. Resulta que el abogado Jhonny Mercado, hizo una solicitud al despacho de la fiscal General, para que se traslade a Bogotá, un proceso de presunta amenaza de muerte en su contra en la que supuestamente estaría involucrado el empresario Rafael Matera y algunos de sus familiares.

El empresario palmero y ganadero Rafael Matera, aparece mencionado en varias compulsas de copias que la Sala de justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla que pidió a la Fiscalía investigarlo por presunta financiación a las extintas AUC, también fue mencionado por el exsenador Álvaro Ashton.

El abogado Mercado, asegura que desde el año 2020ha insistido a la Fiscalía en Barranquilla, pero el ente acusador no quiere investigar el caso, dice que se perdieron pruebas, que la Fiscalía lleva año y medio sin hacer una sola actividad de Policía Judicial y está documentado que en ocho ocasiones esa funcionaria judicial ha solicitado aplazamientos de audiencia, pese a que ya tiene previsto precluir el proceso.

La fiscal dijo en audiencia, que no quiere ese caso porque supuestamente el abogado Mercado la intimidó. Sin embargo, al ser confrontada por el abogado de víctimas Carlos Arturo Gómez Pavayu, la fiscal reconoció que nunca ha sido amenazada.

Ante la acusación, el abogado denunciado por la fiscal aseguró ante la juez que nunca ha visitado a la fiscal que lo acusó.

En manos del despacho de la fiscal General de la Nación a través del Grupo de Trabajo de Asignaciones Especiales, queda la evaluación de la solicitud de trasladar un proceso a Bogotá, para que sea analizado por un nuevo fiscal.