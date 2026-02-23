Firman acta para el inicio de las obras de la Etapa II del Bronx Distrito Creativo

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño firmaron el acta de inicio de obra con el contratista Consorcio 2C TABOGO para la Etapa II del Bronx Distrito Creativo.

La nueva obra contempla la construcción de dos niveles de sótanos de parqueaderos, una plazoleta abierta al público y un bloque de escaleras y ascensor que conectará los sótanos y la plazoleta con el edificio denominado Esquina Redonda.

Las obras incluyen la intervención integral de reforzamiento estructural y restauración del edificio Esquina Redonda, la única edificación que permanece en pie de la antigua calle del Bronx y epicentro de la memoria del sector.

La Etapa II del Bronx Distrito Creativo cuenta con un presupuesto estimado de obra de 46.286 millones de pesos, inversión que permitirá desarrollar una infraestructura cultural.

El proyecto se desarrollará sobre un área total de 8.272 m², de los cuales 7.233,45 m² corresponden a áreas construidas en sótanos, destinadas principalmente a parqueaderos, y 193,92 m² al bloque de ascensor y escaleras que articulará los diferentes niveles del complejo, fortaleciendo la conectividad interna del proyecto.

Avances de la Etapa l del Bronx Distrito Creativo

El inicio de las obras de la Etapa II se da de manera paralela al avance de la Etapa I del Bronx Distrito Creativo, que actualmente presenta un progreso de obra cercano al 94 %.

Esta primera fase comprende la restauración integral de los edificios patrimoniales La Flauta y La antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional, la adecuación de la plazoleta de acceso sobre la avenida Caracas y de La Milla (carrera 15).