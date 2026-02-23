Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

23 feb 2026 Actualizado 17:02

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

CTI de la Fiscalía asume la investigación por incendio en el portal de Girón de Metrolínea

Son por lo menos 20 buses los que resultaron incinerados.

CTI de la Fiscalía asume la investigación por incendio en el portal de Girón de Metrolínea. Foto: Suministrada.

CTI de la Fiscalía asume la investigación por incendio en el portal de Girón de Metrolínea. Foto: Suministrada.

Bucaramanga

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que es el CTI de la Fiscalía el que ahora asume las investigaciones para determinar qué causó el fuego en el portal de Girón de Metrolínea que deja por lo menos 20 vehículos incinerados.

Están verificando con los técnicos y peritos para saber cuál fue el motivo de esa conflagración“, agregó el general Quintero.

A su turno, el gerente de Metrolínea, Emiro José Castro, en diálogo con Caracol Radio señaló que los buses que resultaron afectados corresponde a flota de la empresa Metro Cinco Plus, antiguo operador del sistema y que la infraestructura del portal no se vio afectada.

Se determinó que el incendio había sido provocado, por fortuna fue en una zona del patio taller por lo que el portal no se vio afectado. Hay que recordar que esos vehículos nunca han sido de Metrolínea, ahora están en posesión de la súper intendencia de sociedades”, añadió el gerente Castro.

Agregó el gerente que es lamentable este tipo de situaciones que hacen afectar al sistema integrado de transporte masivo.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir