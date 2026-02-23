CTI de la Fiscalía asume la investigación por incendio en el portal de Girón de Metrolínea. Foto: Suministrada.

Bucaramanga

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que es el CTI de la Fiscalía el que ahora asume las investigaciones para determinar qué causó el fuego en el portal de Girón de Metrolínea que deja por lo menos 20 vehículos incinerados.

“Están verificando con los técnicos y peritos para saber cuál fue el motivo de esa conflagración“, agregó el general Quintero.

A su turno, el gerente de Metrolínea, Emiro José Castro, en diálogo con Caracol Radio señaló que los buses que resultaron afectados corresponde a flota de la empresa Metro Cinco Plus, antiguo operador del sistema y que la infraestructura del portal no se vio afectada.

“Se determinó que el incendio había sido provocado, por fortuna fue en una zona del patio taller por lo que el portal no se vio afectado. Hay que recordar que esos vehículos nunca han sido de Metrolínea, ahora están en posesión de la súper intendencia de sociedades”, añadió el gerente Castro.

Agregó el gerente que es lamentable este tipo de situaciones que hacen afectar al sistema integrado de transporte masivo.