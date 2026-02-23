En Armenia proyectan un centro de inteligencia artificial empresarial

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Luis Nogales es el vicepresidente corporativo para la compañía Servinformación quien dio a conocer que llevarán a cabo la apertura del centro de inteligencia artificial empresarial con el fin de compartir la experiencia tecnológica para fortalecer los procesos empresariales.

Destacó que los empresarios se beneficiarán a partir de los casos de uso y sesiones de co creación para implementar la eficiencia operativa y financiera.

Aseguró que realizarán inversiones con el personal del equipo de innovación donde prestarán acompañamiento y consultorías a las diferentes empresas de la ciudad.

Aclaró que las empresas recibirán capacitaciones en cómo mejorar la productividad y cómo entender al cliente a través de las diferentes tecnologías.

En ese mismo sentido se pronunció el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada dijo que el edificio de al frente de la entidad dedicado 100% al convenio para fortalecer a los empresarios.

Señaló que invitarán a los diferentes sectores como el gastronómico que es uno de los más importantes con el objetivo de que sean mucho más eficientes.

Destacó que cientos de empresarios serán beneficiados dependiendo de las necesidades de cada uno de los sectores económicos del departamento.

Dijo que tendrán personal trabajando desde el Quindío y externos serán quienes capacitan para generar que asistan masivamente al centro que estará habilitado en los próximos meses.

Agregó que todo es un aporte a la competitividad en un mundo en constante cambio.