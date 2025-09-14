Deportistas protestan en Bogotá en contra de la reducción del presupuesto de MinDeporte. Foto: Caracol Radio.

Bogotá D.C

En horas de la mañana de este domingo 14 de septiembre, los deportistas colombianos se manifestaron una vez más en contra de la histórica reducción del presupuesto que sufriría el Ministerio del Deporte.

‘Sí al deporte, no al recorte’ es el lema de las manifestaciones que exigen al Gobierno Nacional que no se haga el recorte de cerca de $1 billón de pesos en esta cartera, ya que afectaría el rendimiento de los deportistas del país.

“No va a haber plata para preparar los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028. A este paso no vamos a tener recursos para poder seguir dándole el apoyo a los deportistas para que solo entrenen”, lamentó el medallista olímpico de BMX, Carlos Ramírez.

El Gobierno Nacional tiene previsto hacer un recorte por más de $1 billón de pesos al Ministerio del Deporte. La cartera pasó de tener un presupuesto de $1,3 billones de pesos en 2024, a tener un presupuesto de cerca de $310 millones de pesos.

Ernesto Lucena Barrero , ex ministro del Deporte de Colombia, pide al Gobierno Nacional que cumpla con la promesa que divulgaron en campaña.

“Es que el gobierno llegó con una plataforma social en la cual muchas personas creyeron y algo de lo más social para la sociedad es el deporte, la recreación y la actividad física. Que revalúen esa cifra porque es un sector que educa, es un sector que transforma y que da paz ”, aseguró el ex ministro.

Desde el sindicato del Ministerio del Deporte también elevaron la voz no solamente al Ejecutivo, sino al Congreso de la República donde se discute el Presupuesto General de la Nación.

“Para que en el Congreso que está cursando el presupuesto para ser aprobado, estos congresistas hagan un análisis y se aumente la cuota asignada al sector deporte. Pero también el gobierno nacional que se sensibilice”, señaló Yuli López, presidenta del sindicato de Ministerio.

Pasar del presupuesto más alto históricamente al recorte más alto de la historia, es por eso que protestan los deportistas y funcionarios de la cartera que lamentan el retroceso presupuestal.