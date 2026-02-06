“Hacer política en las regiones es una profesión peligrosa”: Jairo Castellanos habla en Caracol Radio

En diálogo con Caracol Radio, el senador Jairo Castellanos, del partido ASI, se refirió al atentado que ocurrió ayer, 5 de febrero, en Arauca contra su equipo de trabajo, en el que fueron asesinados dos hombres de su esquema de seguridad, a quienes describió como su “familia”.

Castellanos contó que llevaba cerca de 10 años trabajando con uno de los hombres asesinados, y con el otro al rededor de 2 años: “Habían visto crecer a mis hijos, eran los hombres de confianza que siempre me acompañaban en todos los recorridos”, dijo.

Sobre los posibles responsables, aseguró que en la zona hacen presencia las disidencias de las FARC y el ELN: “Más de 20 hombres armados disparándole a dos personas. Es una muestra del nivel de inhumanidad al que ha llegado el conflicto en el país”, concluyó.

El senador confirmó que ya se reunió con las familias de las víctimas. Y contó que las esposas de ambas personas fallecidas están en estado de embarazo: “Es una tragedia que enluta a nuestras familias”.

Finalmente, aclaró que él salió ileso porque no iba en la camioneta. Castellanos les había dado unos días de descanso a su esquema tras un recorrido por el caribe del país y se encontraba con su equipo de Bogotá.

El plan era reencontrarse en Yopal, Casanare, en donde se encontraba Castellanos, para continuar actividades políticas en Meta, Casanare y Arauca, antes de seguir hacia Norte de Santander. Sin embargo, eso no ocurrió por el ataque.

Escuche la entrevista completa aquí: