Autódromo de Tocancipá estrena asfalto y se moderniza tras 44 años con millonaria inversión

El sábado 21 de febrero, Autódromos S.A. y su junta directiva realizaron el relanzamiento de la Pista del Autódromo de Tocancipá con una transformación del trazado con estándares nunca antes vistos.

Según mencionan, la primera repavimentación de la pista y la intervención más significativa en más de cuatro décadas de operación, moderniza los 2.7 kilómetros de l trazado.

Tras un diagnóstico del 2021, en el que se realizaron estudios de deflectometría (FWD), medición del índice de Rigurosidad Internacional (IRI), inspección de drenajes y evaluación del pavimento, se determinó una fatiga superficial y limitaciones en el sistema de drenaje.

De este modo, desde la junta directiva del autódromo, decidieron realizar la obra, que según dicen, era fundamental para revivir el automovilismo en Colombia.

Pavimentación de la pista

Con 18 meses de planificación y 34 días de obra, se logró el fresado total de entre 9 y 11 cm de la capa asfáltica instalada hace 44 años, la rehabilitación de la estructura e zonas afectadas, la ampliación integral del sistema de drenaje y la construcción de una nueva capa de 6cm de pavimento asfáltico.

Pavimentación del Autódromo del Tocancipá Ampliar Pavimentación del Autódromo del Tocancipá Cerrar

Ahora, tras la inversión que supera los 6.400 millones de pesos, se consiguió un índice de rugosidad internacional (IRI) de 1.15 en la superficie final, la cual es una cifra comparable con algunos de los mejores circuitos internacionales.

De acuerdo con César Gómez, gerente general del Autódromo de Tocancipá, la modernización de la pista trae ventajas para los pilotos como menor vibración del vehículo, una mejor sensación de manejo, desarrollar líneas de carrera adecuadas y lograr mejores tiempos.

“En la nueva pista, los pilotos de autos, motos y bicicletas pueden trazar la línea ideal sin necesidad de esquivar hundimientos o irregularidades, mejorando la predictibilidad de la conducción y la seguridad deportiva”, mencionan.

Siendo así, esta obra no solo se renueva el asfalto de la pista del Autódromo de Tocancipá, sino que también se regenera el compromiso con todo el país, estimulando el desarrollo económico y deportivo a través de una operación más segura, moderna y sostenible.

