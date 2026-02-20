¿Fórmula 3 y 4 en el Autódromo de Tocancipá? Podría ser una realidad tras avances en la pista

En los micrófonos de 6AM W habló Juan Carlos Sánchez, presidente de la Junta Directiva del Autódromo de Tocancipá sobre el lanzamiento y la renovación de la pista que tendrá un trazado con estándares internacionales.

“El Autódromo quedó actualizado a características de pavimentación sin no podemos tener fórmula uno, porque la pista es una pista mucho más corta y con unas características que no cumplen para para fórmula uno. Pero hoy ya tenemos una serie de competencias importantes, y vamos a seguir teniéndolas, y esperamos traer competencias adicionales a nivel regional, tener aprobaciones de la FIA para, eventualmente, fórmula cuatro, fórmula tres, prototipos. Esperamos traer mucha, mucha actividad en el tema automovilístico”, djo el presidente.

Sánchez aseguró que cualquier persona puede entrenar y correr en la nueva pista.

“La gente piensa que el Autódromo es solamente para para los pilotos. Tenemos unas tribunas en donde pueden entrar 15 mil a 20 mil personas, y el espectáculo es lindísimo. Adicionalmente, tenemos el Cartódromo Metrocancipá, el Cartódromo Juan Pablo Montoya, en donde tenemos desde semilleros niños que arrancan desde los cuatro años en una carrera de ascenso muy linda.

Y agregó, “y hoy con este Autódromo nuevo, renovado, con características de máxima calidad, pues se va a abrir un un futuro y una expectativa muy interesante para estos pilotos que vienen en ascenso. Y, adicionalmente, cualquier persona que quiera competir, lo puede hacer de manera mucho más sencilla de lo que podría pensar que que puede ser competir en automovilismo en otros países. Entonces, pues es un deporte que está mucho más al alcance de la gente de lo que de lo que se imaginan”.

Finalmente, Sánchez aseguró que se podrán romper récords en el Autódromo como en los tiempos de Juan Pablo Montoya.

“Tenemos una cosa que se llama el índice de rugosidad internacional, en algo que se llama uno punto quince. Eso es algo envidiable, o comparable con cualquier pista de altísimo nivel. Entonces, los pilotos van a poder hacer la línea de pista como debe hacerse, técnicamente con las con las curvas, y no buscando en dónde está mejor la pista, el de agarre. Teníamos algo de algunos baches, entonces, la gente tenía que hacer una línea fabricada mismos para buscar su mejor desempeño. Hoy, la línea puede ser 100% técnica, tanto para automóviles como para motos, incluso los los ciclistas, que también tenemos actividades para ciclistas, pueden hacer unas líneas mucho más cómodas”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: