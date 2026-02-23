Atlántico suma 72 muertes violentas en febrero del 2026: esto dicen los expertos

De acuerdo con cifras del experto en seguridad y expersonero de Barranquilla, Arturo García, el departamento del Atlántico alcanza un total de 72 muertes violentas en el mes de febrero de 2026.

Según cifras del reporte consolidado entregado por García, entre el viernes 20 y el domingo 22 de febrero se registraron 11 homicidios. Solo el viernes se cometieron 7 asesinatos, todos en horas de la tarde y noche, luego de haberse desarrollado el Consejo de Seguridad Ministerial, situación que ha generado inquietud frente a la efectividad de las medidas adoptadas.

En Barranquilla se han presentado 33 de los 72 casos. La localidad Metropolitana, de acuerdo con el expersonero, encabeza la cifra con 12 hechos, entre ellos el asesinato del agente de la Policía, Héctor Julio Jiménez Merlano, quien murió en cumplimiento de su deber el sábado 21 de febrero tras una confrontación con delincuentes en la Ciudadela 20 de Julio.

La localidad Suroccidente también suma 12 homicidios, mientras que Suroriente registra 6, Riomar 2 y Norte Centro Histórico 1 caso.

Área metropolitana de Barranquilla

De acuerdo con el informe entregado por Arturo García, el municipio de Soledad reporta 20 muertes violentas distribuidas en 15 barrios, siendo Vista Hermosa, Don Bosco, Villa Muvdi, Villa Soledad y Las Colonias algunos de los más afectados por esta ola criminal.

Por su parte, Malambo contabiliza 5 homicidios, tres de ellos en el sector de Caracolí. En contraste, Puerto Colombia y Galapa no registran asesinatos en el periodo evaluado, lo que los convierte en los únicos municipios del área metropolitana sin reportes de muertes violentas hasta la fecha.

En el resto del departamento se han presentado 15 asesinatos. Sabanagrande encabeza con 5 casos, seguida de Baranoa y Ponedera con 3 cada uno. También se reportaron hechos en Manatí, Luruaco, Polonuevo y Usiacurí, con 1 caso en cada municipio.

Dentro de este panorama se incluyen dos masacres, una en el sector de Las Américas, en Barranquilla, y otra en Ponedera, hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales. Además, 20 personas resultaron heridas por arma de fuego en estos ataques sicariales y, del total de víctimas fatales, 6 corresponden a mujeres, en medio de una escalada de violencia que empaña las festividades del Carnaval en el Atlántico.

¿Qué están haciendo las autoridades?

En el marco del Consejo de Seguridad Ministerial realizado el pasado viernes 20 de febrero, en las instalaciones de CACOM, el Gobierno nacional, la Gobernación del Atlántico, autoridades locales del departamento, anunciaron una recompensa total de hasta 528 millones de pesos por información que permita la captura de los principales cabecillas de estructuras criminales que protagonizan la actual disputa violenta en el departamento.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, detalló que se ofrecen hasta 140 millones de pesos por alias ‘Carlos Muletas’, señalado integrante de ‘Los Costeños’; 64 millones por alias ‘Ricostilla’, del mismo grupo; 140 millones por alias ‘Caín’, presunto cabecilla de ‘Los Pepes’; 64 millones por alias ‘Fluvio’, también de esa estructura; y 120 millones por alias ‘Tío’, vinculado al ‘Clan del Golfo’.