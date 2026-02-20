En lo que va del 2026 la Policía reporta la captura de un homicida cada 72 horas

La Policía Nacional en articulación con la Fiscalía General de la Nación logró en lo corrido del año 7 imputaciones y la captura de 15 presuntos sicarios y autores de homicidios contra líderes sociales y firmantes de paz.

¿Quienes son los capturados?

Entre los capturados se encuentran integrantes de estructuras criminales que delinquen en distintas regiones del país, entre ellos:

Alias “Guacho” integrante de las disidencias de las FARC.

Alias “Mono Candelo” del Clan del Golfo, incluido en el cartel de los más buscados del Magdalena Medio. Por quien tambien se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones de pesos.

Este último fue ubicado fuera del país y deportado desde Estados Unidos, en el marco de la cooperación judicial internacional. A su arribo al territorio colombiano se materializó su captura.

El 18 de febrero de 2026 en el municipio de Necloclí, Antioquia se realizó la captura por el delito de desplazamiento forzado, como presuntos autores materiales de hechos ocurridos entre el 2007 y 2008 en Necloclí, en perjuicio del lider social Afronio Maturana Coneo y otras victimas. Se trata de:

Alias “Ranger” Luis Velásquez Mendoza

Alias “Walter” Librado Díaz Ibañez

Según las investigaciones estos hombres también pertenecieron a la estructura criminal Elmer Cárdenas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, de donde se habían desmovilizado; a la fecha harían parte del “Clan del Golfo” con nexos en los municipios de Necloclí y Turbo, donde a parecer ejercían desplazamientos forzados y delitos de lesa humanidad entre ellos el homicidio del líder indígena Dilson Arley Roldán Domico, ocurrido el 25 de febrero del 2022.

En medio de estas operaciones fueron incautados $18 millones de pesos en efectivo, 17 dispositivos electrónicos, entre telefonos celulares, tabletas, y memorias USB.

“Este resultado operacional representa, en promedio, la captura de un presunto homicida cada 72 horas” Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e INTERPOL.