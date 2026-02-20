Corte Suprema condena a José Leonidas Bustos a 10 años y pide circular roja de Interpol

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 123 meses y un día de prisión (10 años y dos meses) al exmagistrado José Leonidas Bustos dentro del escándalo conocido como el Cartel de la Toga.

Según la decisión judicial, Bustos fue absuelto del delito de tráfico de influencias de servidor público, pero declarado responsable, como coautor impropio, de los delitos de cohecho propio, en concurso homogéneo y sucesivo, y concierto para delinquir.

La sentencia también le impone una multa de 133.738.170 pesos y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena de prisión.

Además, la Corte negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que ordenó su captura para que cumpla la condena en centro carcelario. En ese mismo sentido, dispuso la notificación roja a Interpol para facilitar su ubicación.

La Sala también compulsó copias a la Fiscalía para que la Unidad de Extinción de Dominio investigue los bienes que habría recibido como producto directo o indirecto de las actividades ilícitas, y para que se indague un posible delito contra la administración de justicia relacionado con actuaciones en casos que involucraban al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y al congresista Julio Eugenio Gallardo Archbold.

Finalmente, la decisión no condena al exmagistrado al pago de costas procesales y advierte que contra el fallo procede el recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.