EXCLUSIVA: Detienen a jefe de la delegación de paz de disidencias de ‘Calarcá’ por orden de Interpol

EXCLUSIVA: Detienen en Guaviare a delegado de paz de disidencias de ‘Calarcá’ por orden de Interpol // Caracol Radio

Fuentes del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las disidencias de alias ‘Calarcá’ le han confirmado en exclusiva a Caracol Radio que fue detenido en San José del Guaviare, Óscar Ojeda Durán, más conocido como Leopoldo Durán, quien se viene desempeñando como el jefe de la delegación de paz de estas disidencias al mando de alias ‘Calarcá’.

La detención la llevó a cabo la Policía Nacional cumpliendo una orden activa de Interpol, al parecer por delitos relacionados con el narcotráfico.

Detención por orden de INTERPOL

De acuerdo con la información conocida, la captura se produjo en cumplimiento de una orden de Interpol, lo que implica que el dirigente tenía requerimientos judiciales de carácter internacional.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente los cargos específicos ni el país solicitante.

Cabe recordar que, por estar en diálogos de paz con el Gobierno, Leopoldo Durán, tiene suspendidas las órdenes de captura desde el año 2023 a través de la resolución 0376 suscrita por Martha Mancera, entonces vicefiscal.

La delegación de paz de las disidencias de alias ‘Calarcá’ exige una respuesta del Gobierno colombiano y de su equipo negociador, que es liderado por Gloria Quiceno, ya que catalogan esta captura como un sabotaje al proceso de paz.

Además, desde la delegación de paz de las disidencias se asegura que Leopoldo Durán es gestor de paz y no es combatiente, razón por la que piden su libertad.

¿Cómo podría afectar el proceso de paz?

La detención podría tener repercusiones en el desarrollo de la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y las disidencias de alias ‘Calarcá’, en un momento clave de las negociaciones.

Por el momento, el único pronunciamiento oficial llega por parte de la delegación de paz de las disidencias por alias ‘Calarcá’, quiene catalogaron la captura como un sabotaje al proceso de paz.

Se espera un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno sobre cómo este hecho afectará la continuidad del proceso.