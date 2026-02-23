Alejandro Sanz y Elena Rose lanzan el videoclip de “Rimowa”, la joya oculta de ¿Y ahora qué +?

Alejandro Sanz y Elena Rose presentan el videoclip de “Rimowa”, una de las canciones más íntimas del álbum ¿Y ahora qué +?, publicado por Sanz en noviembre pasado.

El tema, considerado por los fans como una joya oculta del proyecto, nació de la complicidad creativa entre ambos artistas, quienes comparten la autoría. La colaboración surgió de manera orgánica —tal como revelaron en una publicación conjunta en redes— y tomó forma definitiva durante la sesión en 5020 Miami, donde la primera toma vocal de Elena Rose impactó tanto al equipo que terminó siendo la base de la versión final.

Tras la buena acogida del álbum, los artistas decidieron llevar “Rimowa” a un nuevo terreno: el audiovisual.

El videoclip, ya disponible, fue dirigido por Gus Carballo y producido por Music Content Factory. La pieza captura la conexión honesta entre Sanz y Rose en un entorno minimalista que prioriza la verdad emocional sobre cualquier artificio.

La grabación tuvo lugar en Madrid durante una jornada lluviosa de febrero, un detalle que añadió una textura melancólica e íntima que acompaña perfectamente el espíritu del tema.

La narrativa visual gira en torno a un elemento simbólico: una maleta de ida y vuelta. Vacía en lo físico pero cargada de recuerdos, esta pieza se convierte en el eje emocional del video. A través de miradas, silencios y gestos cómplices, el videoclip evoca viajes, despedidas, reencuentros y la memoria compartida entre dos artistas que han recorrido caminos paralelos. La sencillez se convierte así en una declaración contundente de sensibilidad y conexión creativa.

En paralelo a este lanzamiento, continúa la conversación en torno a “Cuando nadie me ve”, la serie documental original de Movistar Plus+ que ofrece un retrato íntimo de la vida personal y profesional de Sanz. La producción muestra su proceso creativo, la construcción de nuevas canciones, la preparación de la gira y una versión profundamente humana del artista.

La gira mundial “¿Y Ahora Qué?” avanza con fuerza tras iniciar con sold outs en Bogotá y Quito. La segunda etapa lo llevará por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, consolidando un recorrido que celebra tanto sus clásicos como las nuevas composiciones. Entre las próximas fechas destacan Lima, Santiago de Chile, Rosario, Buenos Aires, Córdoba, y un extenso tramo por Estados Unidos entre abril y mayo.

Con más de 25 millones de discos vendidos, 24 Latin Grammy y 4 Grammy, Alejandro Sanz reafirma su vigencia global. Cada concierto se convierte en una oportunidad para vivir en directo la evolución de un ícono cuya voz, sensibilidad y búsqueda artística siguen marcando generaciones.