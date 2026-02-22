Estas son las cinco rutas de vuelo comerciales con mayor turbulencia en el mundo: ¿las conocía?

Estas son las cinco rutas de vuelo con mayor turbulencia en el mundo: ¿las conocía? // Caracol Radio

Uno de los grandes temores del ser humano a la hora de volar son las turbulencias; de hecho, así ha sido comprobado por varios estudios sobre la aerofobia, en donde miles de pasajeros coincidieron en que este es uno de los momentos que mayor estrés genera en el aire.

Es por ello que, a la hora de viajar por el continente sudamericano o por Asia, es posible que se encuentre con alguna de las rutas con mayores turbulencias en el mundo, lo que implica tomar ciertas precauciones para evitar dolores de cabeza en su viaje.

Lo primero que debe saber es que la turbulencia no representa un % de riesgo alto durante un vuelo; de hecho, es bastante raro que se atribuya un accidente a esta causa. Por ejemplo, el último caso documentado de muerte en un vuelo comercial por turbulencia fue en la década de los 90, siendo este en un jet privado y no en un avión comercial.

Ahora bien, según la plataforma Turbli, la cual se dedica a analizar datos de aviación, evaluó cerca de 10.000 rutas aéreas en los 550 aeropuertos más grandes del mundo. El estudio utilizó un indicador técnico llamado “tasa de disipación de remolinos” (EDR), que mide qué tan fuerte se mueve el aire en una escala de leve a extrema. El resultado es un ranking que nos dice dónde el movimiento no es la excepción, sino parte de la experiencia.

Le puede interesar: La estatua de Cristo más grande del mundo estará en Colombia: ¿en qué ciudad?

Estas son las cinco rutas de vuelo con mayor turbulencia en el mundo

1. Mendoza (Argentina) – Santiago (Chile): El vuelo más “movido” del mundo

Un vuelo en el que puede encontrar adrenalina extrema; esta ruta de solo 196 kilómetros es la reina indiscutible. Con un índice de 22.983 sobre 100, es considerada la más desafiante del planeta para la aviación comercial. ¿La razón? El vuelo debe cruzar la Cordillera de los Andes, una barrera natural imponente que genera condiciones atmosféricas extremas.

Al atravesar la montaña, se produce una mezcla “explosiva” de vientos intensos, variaciones de temperatura y cambios bruscos de presión. El choque entre masas de aire frío y caliente crea corrientes irregulares y movimientos verticales que se sienten con toda la fuerza dentro del avión.

Cordillera de Los Andes / MARIANA SUAREZ Ampliar Cordillera de Los Andes / MARIANA SUAREZ Cerrar

2. Xining – Yinchuan (China): Volando en el “techo del mundo”

El segundo puesto se encuentra al oeste de China. El trayecto entre Xining y Yinchuan registra un índice de turbulencia de 18.935, a pesar de ser un recorrido corto de 433 kilómetros. Xining se encuentra en la Meseta Qinghai-Tíbet, conocida mundialmente como el “techo del mundo” por tener una altitud media de más de 4.000 metros.

Vea también: ¿Qué bancos le prestan dinero a personas reportadas en Datacrédito? Así será para 2026

Este entorno de aire delgado y montañas gigantescas supone un reto no solo para la comodidad de los pasajeros, sino para el rendimiento de los motores y las maniobras de los pilotos. La cercanía de sistemas montañosos en un entorno árido influye en que la atmósfera sea bastante compleja.

Xining – Yinchuan (China): Volando en el “techo del mundo” / Zhang Peng Ampliar Xining – Yinchuan (China): Volando en el “techo del mundo” / Zhang Peng Cerrar

3. Chengdú – Xining (China): El contraste climático

Xining, protagonista como origen; también lo es como destino, pero esta vez conectando con Chengdú en un trayecto de 724 kilómetros. Con un índice de 18.758, esta ruta sufre por los cambios constantes de altitud y la interacción de masas de aire en zonas de relieve difícil.

Mientras que Chengdú tiene un clima subtropical húmedo y muchas lluvias, Xining está rodeado de montañas que lo protegen de vientos siberianos, creando un contraste geográfico que “alborota” el aire durante el vuelo.

4. Córdoba (Argentina) – Santiago (Chile): Otra vez los Andes

Sudamérica reaparece en la lista con este vuelo de 660 kilómetros que conecta a Argentina con la capital chilena. Con un índice de 18.643, la inestabilidad se debe, nuevamente, al cruce de la cordillera andina. Las corrientes de aire que suben y bajan por las laderas de las montañas, sumadas a la altitud, garantizan que los pasajeros sientan el movimiento con intensidad.

5. Santa Cruz (Bolivia) – Santiago (Chile): El desafío del relieve

Cerrando la lista se encuentra la ruta que sale desde el Aeropuerto Viru Viru en Bolivia hacia Santiago. Al igual que los otros trayectos que terminan en la capital chilena, la interacción entre las masas de aire y el relieve abrupto de la montaña favorece la formación de turbulencias.

Lea también: Salida de menores de Colombia sin permiso de ambos padres: Ley beneficia la responsabilidad

Es importante que los viajeros más jóvenes y nerviosos sepan que, aunque estas rutas son movidas, los diseñadores de aviones y las tripulaciones operan bajo protocolos de seguridad superestrictos. Las aeronaves modernas están creadas para mantener la estabilidad incluso en estas condiciones, y los pilotos ya prevén estos fenómenos para garantizar que, más allá del susto, el viaje sea seguro.