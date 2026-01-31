Salida de menores de Colombia sin permiso de ambos padres: Ley beneficia la responsabilidad

Salida de menores de Colombia sin permiso de ambos padres: ¿Cómo viajar si el otro progenitor no paga? // Caracol Radio

En una decisión trascendental para la protección de los derechos de la infancia en Colombia, la justicia ha ratificado una medida que busca equilibrar la balanza en los conflictos de custodia y manutención. A partir de ahora, los padres que se encuentran en mora con sus obligaciones alimentarias ya no podrán utilizar el permiso de salida del país como una herramienta de presión o manipulación contra el progenitor que tiene la custodia. Esta ley le quita el derecho a los padres calificados como “irresponsables” para decidir sobre los viajes de sus hijos si no cumplen con su sustento básico.

El papel de la Ley 2097 de 2021 y el registro Redam

El eje central de esta normativa es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), creado bajo la Ley 2097 de 2021. Según la legislación colombiana, si un padre o madre figura en este registro, su autorización deja de ser un requisito indispensable para que el menor cruce las fronteras nacionales.

Esta medida no solo agiliza los procesos migratorios para las familias que sí cumplen con sus deberes, sino que actúa como una sanción civil efectiva contra quienes incumplen con la crianza de sus hijos. Estar inscrito en el Redam también genera otras inhabilidades, como la imposibilidad de contratar con el Estado o acceder a ciertos cargos públicos.

¿Cómo demostrar la mora para anular el poder de veto?

Para que un menor de edad pueda salir de Colombia sin la firma del padre deudor, el progenitor solicitante debe seguir un proceso legal riguroso. El primer paso es demostrar que el otro titular de la patria potestad ha incumplido con tres o más cuotas alimentarias, ya sean sucesivas o no.

Una vez que el deudor es inscrito formalmente en la base de datos del Redam, se activan las siguientes consecuencias legales:

Pérdida del poder de veto: El deudor pierde la potestad de negar el permiso de salida del país.

El deudor pierde la potestad de negar el permiso de salida del país. Trámite ante Comisaría o Juzgado: Con el certificado del Redam, el padre que ostenta la custodia puede acudir ante un Juez de Familia o un Comisario para obtener la autorización de salida sin necesidad de que el moroso comparezca.

El trámite ante Migración Colombia: ¿Es automático?

Es fundamental aclarar que la salida del menor no es automática por el simple hecho de que exista una deuda alimentaria. Migración Colombia exige que se siga un conducto regular antes de permitir el embarque del niño o adolescente.

El progenitor que viaja debe presentar en el puesto de control migratorio el documento expedido por la autoridad competente (juez o comisario). En dicho documento se debe especificar claramente que se ha suplido el permiso del padre ausente o moroso debido a su registro en el Redam. Sin este respaldo judicial o administrativo, las autoridades migratorias no aceptarán el traslado del menor.

Protección de derechos fundamentales del menor

Este avance jurídico tiene como objetivo primordial proteger los derechos fundamentales a la recreación, al estudio y a la libre locomoción de los menores. La ley evita que el proyecto de vida o el viaje de un niño quede supeditado a la voluntad de alguien que no aporta los recursos necesarios para su crianza.

La responsabilidad económica es ahora una condición indispensable para ejercer plenamente los derechos derivados de la patria potestad en temas migratorios. Así, se garantiza que el bienestar del menor prevalezca sobre los conflictos de pareja o las negligencias de los padres deudores.