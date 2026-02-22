Conozca cuáles municipios del Atlántico tendrán cortes de energía este lunes 23 de febrero

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

Varios municipios del Atlántico tendrán interrupciones programadas del servicio de energía este lunes 23 de febrero, debido a trabajos de instalación de postes, crucetas y labores de poda en la red eléctrica.

Municipios y horarios programados

En Santa Lucía, las obras se concentrarán en la calle 15 con carrera 9, en el sector de Pueblo Nuevo. Los trabajos se realizarán entre las 8:45 de la mañana y las 12:00 del mediodía, tiempo durante el cual podrían presentarse suspensiones temporales del suministro.

En el corregimiento de Bohórquez, jurisdicción de Campo de la Cruz, se instalará un poste en la carrera 6 con calle 5, barrio 7 de Agosto. Además, se adelantarán labores de poda entre la 1:00 y las 5:00 de la tarde.

De manera paralela, en Piojó se desarrollarán trabajos de instalación de postes y crucetas entre las 8:10 de la mañana y las 3:50 de la tarde. Durante ese periodo estarán sin energía los usuarios de la zona urbana y rural del municipio, así como en El Cerrito, Bocatocino, Los Olivos y Punta Astilleros.

Las intervenciones hacen parte de las acciones de mejora del servicio eléctrico en estas poblaciones, por lo que se recomendó a los habitantes tomar precauciones mientras se ejecutan las labores técnicas.