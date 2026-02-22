Barranquilla se convierte en sede oficial de la Federación Colombiana de Pádel

Barranquilla fue designada como sede deportiva de la recién creada Federación Colombiana de Pádel, consolidando a la ciudad como un epicentro del desarrollo de esta disciplina en el país. La decisión se anunció durante una rueda de prensa en Bogotá, en la que también se oficializó la creación de la federación.

Guillermo Mendoza, presidente de la Liga de Pádel del Atlántico, destacó el papel de la ciudad en este proceso y resaltó el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla. Por su parte, el alcalde Alejandro Char celebró la noticia, asegurando que la ciudad continuará recibiendo deportistas de todo el país y del extranjero, y será escenario de competencias nacionales e internacionales.

“Qué orgullo que sigan confiando en nuestra ciudad como capital del deporte en Colombia. Continuamos dando pasos firmes para consolidarnos como la casa de uno de los deportes que más crece en el país y a nivel global, y así poder recibir deportistas de distintas partes del mundo y ser escenario de grandes competencias nacionales e internacionales”, dijo el alcalde Alejandro Char.

Se van a construir canchas públicas de pádel

La designación permitirá la construcción de canchas públicas y una sede administrativa de la Liga de Pádel del Atlántico, que funcionará como centro de preparación para atletas con miras a torneos internacionales. Este proyecto refuerza la apuesta de Barranquilla por fomentar el acceso de la ciudadanía a esta disciplina y fortalecer su ecosistema deportivo.

La Liga de Pádel del Atlántico ha trabajado junto a destacados tenistas colombianos como Robert Farah, Juan Sebastián Cabal y Alejandro Falla, así como con los directivos de la federación, para consolidar el crecimiento del pádel en la región Caribe. Con estos avances, la ciudad busca convertirse en la casa del pádel colombiano y en plataforma de proyección para sus deportistas.