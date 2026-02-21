🔴EN VIVO | Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt con Luis Díaz en la Bundesliga

Bayern Múnich y el Eintracht Frankfurt se enfrentarán en la jornada 23 de la Bundesliga, el club bávaro está en búsqueda de seguir ampliando su ventaja como líder de la tabla.

Bayern ha mantenido su colchón de seis puntos sobre el Dortmund tras completar el doblete liguero ante el Bremen en la jornada anterior. Fue la 17ª vez en las 22 jornadas que el favorito al título (Bayern) ha marcado al menos tres goles en un partido.

Nunca antes el equipo de Luis Díaz había sumado más de sus 82 goles actuales a estas alturas de temporada en una Bundesliga, por lo que sigue en camino de superar su propio récord liguero de 101 goles establecido en la campaña 1971/72.

Jugar en casa suele ser una ventaja, aunque los únicos puntos que el Bayern ha dejado escapar como local esta temporada han sido en sus últimos cuatro partidos (ganó dos, empato uno y perdio uno).

El nuevo entrenador Albert Riera, que llegó a Frankfurt procedente del NK Celje, club de la primera división eslovena, prometió al asumir el cargo que la afición vería un equipo diferente a partir de ahora. El excentrocampista (que jugó en el Manchester City, el Liverpool y el Galatasaray, entre otros) llamó la atención y, de este modo, alivió parte de la presión sobre el equipo.

El equipo cumplió en sus dos primeros partidos con Albert, tras un empate (1-1) contra Union Berlin con una contundente victoria en casa por (3-0) contra el Borussia Mönchengladbach el fin de semana pasado.

Sin embargo, el Eintracht Frankfurt se vio golpeado por las lesiones en su partido contra el Gladbach, con Rasmus Kristensen y Arnaud Kalimuendo teniendo que ser sustituidos por lesión. Esto agravó aún más su ya tensa situación de plantilla. En defensa, el Frankfurt estará sin dos jugadores clave durante varias semanas: Arthur Theate (lesión de menisco) y Rasmus Kristensen (lesión de tobillo).

En los últimos años, este encuentro de la Bundesliga ha ofrecido siempre partidos atractivos. Ya sean las contundentes victorias del Bayern en sus dos últimos encuentros (4-0 y 3-0), el empate (3-3) en Frankfurt la temporada pasada o incluso la clara derrota del Bayern (1-5 en la temporada 2023/24).

Este es el horario del partido

Siga EN VIVO el minuto a minuto de Bayern Múnich vs Eintracht Franfurt por la Bundesliga