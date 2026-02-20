Alertan por barreras en atención a niños con cáncer en Risaralda pese a red fortalecida

La directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), Olga Lucía Zuluaga, hizo un llamado urgente para revisar las barreras que aún enfrentan los niños y adolescentes con cáncer en Risaralda, especialmente en lo relacionado con la contratación de servicios por parte de las EPS.

Zuluaga señaló que una de las principales dificultades es que no todas las EPS están contratando los servicios con el Hospital San Jorge, lo que impide que algunos menores diagnosticados oportunamente puedan continuar allí su tratamiento integral. Según indicó, esto genera que sean remitidos a otras instituciones donde, en algunos casos, no se garantiza la misma articulación en la atención.

“Tenemos una gran barrera y es que las EPS no están contratando todos los servicios con el hospital San Jorge, entonces, a pesar de que el niño o el adolescente es diagnosticado de una forma oportuna y aquí se le están fortaleciendo todos los servicios, se están yendo a otras instituciones que muchas veces no están garantizando esa integralidad."

La directora de ACESI destacó que actualmente el hospital no solo atiende pacientes de Risaralda, sino también niños provenientes del Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío, quienes llegan buscando una atención estructurada y especializada. Por eso, considera contradictorio que menores del propio departamento no siempre puedan acceder a esa misma ruta por razones administrativas.

En cuanto a cifras, explicó que cuando comenzó el proyecto de fortalecimiento se atendían siete casos nuevos de cáncer infantil. En 2025 la cifra aumentó a 14 y, en lo que va de este año, ya se han diagnosticado 11 nuevos casos. Aclaró que este incremento no necesariamente significa que la enfermedad esté aumentando, sino que ahora se está logrando una detección más oportuna.