Migración Colombia alerta por intento de ingreso de 950 extranjeros con documentos falsos

Migración Colombia confirmó que al menos 950 ciudadanos, la mayoría dominicanos han intentado ingresar al país presentando documentación falsa para hacerse pasar por colombianos y así aprovechar beneficios de libre tránsito hacia otros destinos. Este fenómeno, que se viene presentando de forma sistemática, ha puesto en alerta a las autoridades migratorias.

“Desde Migración Colombia estamos alerta en todo el territorio nacional frente a este fenómeno migratorio, quienes buscan obtener documentos de identidad de manera irregular”, afirmó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de la entidad.

Le puede interesar: Migración crea estrategia de contingencia ante posible plan tortuga en el Dorado por el Sindicato

La entidad informó que la medida de expulsión se ejecutó en un vuelo de comercial con destino a Santo Domingo, tras determinar que la documentación aportada por los ciudadanos dominicanos fue catalogada como falsa por peritos del Grupo de Grafología y Documentología.

Registraduría Nacional del Estado Civil

Según cifras oficiales, entre 2021 y lo corrido de 2026 se han registrado 965 casos de obtención de documentación colombiana fraudulenta, de los cuales más de 850 corresponden a ciudadanos dominicanos, mientras que 118 casos involucran otras nacionalidades como venezolanos, ecuatorianos, bolivianos, cubanos y libaneses, entre otros.

Leer más: Colombia recibiría migrantes expulsados por Europa tras endurecimiento de política migratoria

El modus operandi de estas bandas consiste en crear identidades colombianas completas —con registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía falsos—para permitir a los migrantes salir como nacionales y viajar sin visa a países de la Unión Europea, alerta la autoridad.