Migración crea estrategia de contingencia ante posible plan tortuga en el Dorado por el Sindicato

Nuevamente el tema de posibles demoras en la prestación del servicio de los funcionarios de Migración Colombia vuelve a estar en el tintero, ante el anuncio de un posible “plan tortuga” por parte del sindicato de la entidad.

El sindicato de Migración Colombia argumenta incumplimientos en los acuerdos adquiridos con el Gobierno Nacional para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

Sin embargo, Migración Colombia asegura que han cumplido con lo estipulado, y brindado con la serie de peticiones entre ellas: el pago de la bonificación migratoria, las ampliaciones de la planta de personal, avances en la implementación del Rediseño Institucional del Sector Relaciones Exteriores, entre otras.

¿En qué consiste la estrategia para enfrentar el plan tortuga?

Migración estipuló un refuerzo en los filtros de control con cerca de 50 funcionarios de la entidad, para responder a la capacidad operativa, garantizar la continuidad del servicio y una atención eficiente a los usuarios.

Además, mantiene contacto permanente con las aerolíneas, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Aeronáutica Civil, para coordinar de manera conjunta acciones operativas y garantizar la normalidad del servicio aeroportuario.