Año Nuevo chino: ¿Qué simboliza el Caballo de Fuego en el zodiaco?

La entrada del Año Nuevo Lunar se celebra hoy en China y en distintas partes del mundo de la mano de su diáspora. Este nuevo ciclo está representado por el Caballo de Fuego, vital y dinámico, según el zodiaco chino, compuesto por 12 animales y cinco elementos distintos.

Según la tradición, el zodiaco chino no solo representa los años lunares, sino que influye en:

La personalidad

La carrera profesional

La compatibilidad

El matrimonio

La fortuna de las personas

Su papel en la cultura del país asiático es fundamental, explica la institución educativa The Beijing Center for Chinese Studies (TBC).

Conocido como sheng xiao o shu xiang y con más de 2.000 años de historia, el zodiaco chino se asemeja al occidental en tanto que ambos se basan en periodos de nacimiento y cuentan con 12 símbolos, si bien el sistema oriental deriva de reflexiones ancestrales, en lugar de partir de la astrología.

Caballo de Fuego

El Caballo, que representa a quienes nacieron en años como 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 2022, 2014 y 2026, es el séptimo animal del ciclo zodiacal chino, precedido por:

La Rata

El Buey

El Tigre

El Conejo

El Dragón

La Serpiente

y es sucedido por:

La Oveja

El Mono

El Gallo

El Perro

El Cerdo

El Instituto Confucio, nacido como una versión china del Instituto Cervantes o la Alianza Francesa, apunta que este signo se asocia con cualidades de vitalidad y dinamismo. Las personas nacidas en el Año del Caballo son populares, optimistas, aventureras, elocuentes e impacientes, según la revista en español de la institución.

Los 12 animales se combinan con “los cinco elementos fundamentales del Universo”. Estos son el metal, la madera, el agua, el fuego y la tierra, y cada uno de ellos reina durante dos años, uno bajo el ‘Yin’ y otro bajo el ‘Yang’, símbolos taoístas relacionados con el equilibrio.

El zodiaco chino es una creencia basada en el temperamento de los animales que combina religión, filosofía, astrología y numerología chinas. En la antigüedad, se decía que, además de marcar el sino de las personas, controlaba también la cosecha anual e influía en la fortuna de toda la nación, según el TBC.

Los animales del zodiaco se consideran la mascota de cada Año Nuevo lunar en China. Esta vez, un caballo de peluche cuya boca se cosió al revés, transformando una sonrisa en un gesto compungido, se convirtió en uno de los fenómenos virales del inicio del ciclo y sus ventas se dispararon.

Nacieron en Año del Caballo figuras como el anterior presidente de Estados Unidos, Joe Biden (20 de noviembre de 1942), o la excanciller de Alemania Angela Merkel (17 de julio de 1954).