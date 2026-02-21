En Norte de Santander las autoridades recuperan un semirremolque avaluado en $200 millones. / Foto: DENOR.

Norte de Santander

Durante operativos adelantados por la seccional de tránsito y transportes sobre la vía nacional Cúcuta - Ocaña, a la altura del municipio de Sardinata lograron la recuperación de un semirremolque que figuraba como solicitado por la Fiscalía General de la Nación, seccional Aguachica, por el delito de hurto.

Según lo dieron a conocer las autoridades, el procedimiento se logró mediante actividades de registro y verificación de antecedentes, donde los uniformados detectaron que el automotor presentaba el requerimiento judicial vigente.

Se pudo conocer que este semirremolque está avaluado en 200 millones de pesos aproximadamente. “Esto representa un importante resultado operativo en la lucha frontal contra el hurto a automotores en la región y una afectación directa a las estructuras criminales dedicadas a este delito”, indicó el coronel Jorge Bernal, comandante del departamento de policía de Norte de Santander.

Aseguró que continuarán con fuertes operativos en la zona, donde en múltiples oportunidades se ha logrado la recuperación de vehículos hurtados en otras partes del departamento y del país.