21 feb 2026 Actualizado 12:51

Cúcuta

Capturado hombre señalado de hurtar tarjetas débito y realizar compras de hasta 20 millones de pesos

Esta persona realizaba transacciones en distintos establecimientos comerciales.

Capturado por hurtar tarjetas débito y realizar compras hasta por $20 millones. / Foto: DENOR.

Norte de Santander

Luego de una ardua investigación, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Norte de Santander lograron materializar una orden de captura contra un hombre por el delito de hurto calificado con circunstancias de agravación punitiva.

Según los investigadores, esta persona hurtaba tarjetas débito y posteriormente las utilizaba para efectuar compras en distintos establecimientos comerciales, realizando transacciones que alcanzaban hasta los 20 millones de pesos.

Gracias a las denuncias de varios de los afectados, las autoridades lograron iniciar con el proceso investigativo, obteniendo varias piezas claves que los condujo a esta persona.

Luego de su captura, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, según lo dio a conocer el coronel Jorge Bernal, comandante del departamento de policía de Norte de Santander.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

