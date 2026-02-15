Ejército destruye explosivos en Briceño, Antioquia

Briceño, Antioquia

Tropas del Batallón de Infantería adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron dos artefactos explosivos improvisados que habían sido instalados en una vía terciaria de la vereda El Pescado, en el municipio de Briceño, Norte de Antioquia.

Según informó la fuerza pública, el procedimiento permitió neutralizar un posible atentado atribuido al frente 36 de las disidencias de alias ‘Calarcá’, estructura que delinque en esta zona y que, de acuerdo con las autoridades, pretendía afectar a la población civil y a las tropas que desarrollan operaciones en el territorio.

Disputa armada en el Norte antioqueño

El Ejército indicó que la injerencia de este frente no solo altera la tranquilidad de los habitantes, sino que también impacta las operaciones militares que buscan contener la disputa territorial entre las disidencias de alias ‘Calarcá’, el Clan del Golfo y el ELN en esta subregión del departamento.

En días recientes también se adelantó otro procedimiento en el Nordeste antioqueño. En el municipio de Anorí, a unos 500 metros del corregimiento Charcón de Liberia, fueron hallados cuatro artefactos explosivos adicionales.

De acuerdo con las Fuerzas Militares, estos elementos habrían sido instalados por integrantes del Frente Capitán Mauricio del ELN y fueron destruidos de manera controlada, tras verificar el riesgo que representaban para la comunidad y para las tropas.

Refuerzo de operativos

Las autoridades departamentales y la Fuerza Pública anunciaron el fortalecimiento de los operativos en Briceño, Anorí y otros municipios del Norte y Nordeste de Antioquia, con el fin de mitigar los riesgos asociados a la instalación de explosivos improvisados, que pueden generar graves afectaciones tanto a uniformados como a la población civil.