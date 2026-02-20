Sony cerraría estudio de PlayStation reconocido por el remake Demon’s Souls y Shadow of the Colossus

En portada: Muestra del juego Demon's Souls Remake. Junto a este, logo de Play Station y la desarrolladora BluePoint, la cual cerrará en marzo de 2026.

Durante la jornada del jueves 19 de febrero saltó a la polémica el nombre de PlayStation, pues se habría filtrado el anuncio interno del cierre de una de sus filiales, BluePoint, la cual fue una empresa reconocida por hacer ports y remakes de varios juegos triple AAA del mercado de consolas. Jason Schreier, reportero de Bloomblerg, confirmó que el anuncio oficial quedó agendado para marzo.

El estudio que se fundó en 2006 y fue adquirido por Sony guardaba las esperanzas de dar nueva vida a títulos antiguos de la PlayStation u otras IPs (Propiedades intelectuales). Sin embargo, el anuncio que fue compartido por el vocero despertó las polémicas del mundo gamer. En medio de este escándalo, Hermen Hulst, CEO de PlayStation, reveló las razones que llevaron a este cierre.

“Para navegar esta realidad necesitamos seguir adaptándonos y evolucionar. Hemos examinado con detalle nuestro negocio para garantizar que cumplimos hoy y que estaremos bien posicionados en el futuro. Como resultado, vamos a cerrar Bluepoint Games en marzo” Dijo al medio.

La estrategia de juegos como servicio de PlayStation

Ténsage en cuenta que la compañía japonesa había comprado Bluepoint en septiembre de 2021, tras finalizar el remake de Demon’s Souls. Desde entonces, la filial había trabajado como estudio de apoyo para la saga de God of War, siendo uno de los estudio que aportó al desarrollo de GoW: Ragnarok.

Luego, en medio de la estrategia de PlayStation de crear múltiples juegos como servicio (que dejó casos como la cancelación de Concord), dejó a cargo a Bluepoint de desarrollar un juego como servicio con la temática de la saga de Kratos. Se conoció que iban en fase de desarrollo hasta el año pasado, donde eventualmente fue cancelado el proyecto en enero de 2025.

Como corrobora el reporte de Shreier, desde ese momento la desarrolladora no encontró ningún otro proyecto en el que trabajar, ni siquiera de apoyo, por lo que en la interna de PlayStation se tomó la decisión de cerrar operaciones.

En un correo enviado a la plantilla de Sony Interactive Entertainment, el CEO Hermen Hulst explicaba que “estamos operando en un entorno cada vez más desafiante para la industria. El aumento de los costes de desarrollo, los cambios en el comportamiento de los jugadores y la economía en general hacen que sea cada vez más difícil crear juegos de forma sostenible”.

¿Qué juegos desarrolló/produjo BluePoint?

Entre la lista de títulos destacados se encuentran:

God of War Collection

The ICO & Shadow of the Colossus Collection

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Gravity Rush Remastered

Demon’s Souls remake

Uno de sus logros más recordados fue el port de Titanfall a Xbox 360, el cual es considerado un “milagro técnico” dentro del mundo del gaming ya que esta IP era un exclusivo de la consola de la siguiente generación, la Xbox One. El estudio pudo hacer los recortes gráficos y optimizar el juego a tal medida que podía correr a 30 cuadros por segundo (FPS), que en ese momento se consideraba un estándar para la generación.