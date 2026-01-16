OFICIAL: el actor Ryan Hurst encarnara a ‘Kratos’ en la serie ‘God of War’ de Prime Video

‘God of War’ La franquicia de videojuegos de acción y aventura desarrollado por Santa Monica Studio y publicado por PlayStation tendrá una serie live action producida y distribuida por prime video que aún no cuenta una una fecha de estreno, pero su trama abordaría la historia de las dos últimas entregas.

El encargado de llevar por primera vez a la pantalla chica al icónico espartano será el actor estadounidense Ryan Hurst conocido por interpretar Gerry Bertier en ‘Remember the Titans’, Tom Clark en 'Taken’, Opie Winston en 'Sons of Anarchy’, Beta en 'The Walking Dead’ y a el dios nórdico Thor de la IP de sony 'God of War: Ragnarök’ , así lo dio a conocer prime video a través de redes sociales.

Este actor nació el 19 de junio de 1976 en Santa Monica, california, Estados Unidos. Es hijo del también actor Rick Hurst y su carrera ha sido bastante amplia, ya que empezó desde temprana edad pero se solidificó en la década de los noventas apareciendo en películas taquilleras como ‘Salvando al Soldado Ryan’ de 1998.

“¡Felicitaciones a Ryan Hurst (@RamboDonkeyKong) quien asumirá el papel de Kratos en la próxima serie live-action de God of War! Estamos emocionados por ver su interpretación de Kratos, uniéndose a las legendarias filas de T.C. Carson y Christopher Judge, quienes han moldeado a este personaje de maneras inolvidables.” se pronunció la desarrolladora Santa Monica Studio a través de su cuenta en X tras el anuncio.

Congratulations to Ryan Hurst (@RamboDonkeyKong) who will be stepping into the role of Kratos for the upcoming God of War live action series!



¿En qué va el desarrollo de la serie ‘God of War’ de Prime Video?

En diciembre del año 2022, Amazon Prime Video anunció que se encontraba en planes de realizar una serie de la emblemática franquicia de videojuegos ‘God of War’.

Sin embargo, esta no ha sido fácil de llevar a cabo ya que ha enfrentado diferentes retos como la salida de miembros importantes que terminó en el reinicio del proyecto.

Este reinicio hizo que se tuvieran que realizar los guiones nuevamente y redireccionar la visión del proyecto apoyándose en uno de los principales creativos de la franquicia Cory Barlog, quien es un diseñador, escritor y director de videojuegos quien fue fundamental durante el desarrollo de ‘God of War’ 2007 y ‘God of War’ 2018.

¿De qué va la historia del videojuego ‘God of War’?

La primera entrega de este universo fue en el año 2005 para la consola japonesa PlayStation 2, donde se toma el control del protagonista ‘Kratos’, quien es un guerrero espartano que emprende una odisea en Grecia en busca de venganza abordando muchos personajes e historias de la mitología griega.

Su cruzada en contra del panteón griego fue abarcada durante siete títulos, culminando este arco narrativo en ‘God of War 3′ del año 2010. después de este titulo y un spin off un poco polémico la saga se pauso durante un tiempo hasta la salida de ‘God of War’ titulo que emociono a los fans en el 2018.

Tras el retorno de la saga, dejó de lado la mitología griega para embarcarse en una nueva aventura pero en esta ocasión en la mitología nórdica, donde ahora, junto a su hijo ‘Atreus’, se profundiza al protagonista sobre sus decisiones y pasado cargado de la acción y violencia que ha caracterizado a la franquicia.