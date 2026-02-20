Shakira en India

Shakira volverá a la India tras casi dos décadas, esta vez como la figura principal del Feeding India Concert 2026, un evento social y musical con dos presentaciones confirmadas:

Mumbai el 10 de abril y Nueva Delhi el 15 de abril. La iniciativa está liderada por la ONG Feeding India junto a District by Zomato, y su objetivo es generar conciencia global sobre la desnutrición infantil, apoyando directamente la meta Hambre Cero 2030 de las Naciones Unidas.

El retorno de la barranquillera no es un simple concierto de gira: es un gesto de compromiso humanitario que amplifica una causa urgente en el sur de Asia, donde millones de niños enfrentan carencias nutricionales severas. Para Shakira, el vínculo con esta misión tiene raíces profundas.

A través de su Fundación Pies Descalzos, la artista ha defendido por años los derechos de la niñez vulnerable, especialmente en educación y bienestar. Su participación en el Feeding India Concert está alineada con esa agenda de impacto global, ahora proyectada hacia una región donde su presencia artística había sido esperada por casi veinte años.

El evento, por primera vez en formato multi-ciudad, subraya su ambición expansiva. Mumbai recibirá a la artista en el Mahalaxmi Racecourse, mientras que Delhi lo hará en el Jawaharlal Nehru Stadium, dos de los recintos más emblemáticos para espectáculos internacionales de gran escala. Los organizadores anticipan una asistencia masiva y una programación complementaria que incluirá artistas invitados, paneles y actividades de sensibilización.

“Este concierto es más que música; es un llamado para garantizar que cada niño tenga acceso a la nutrición que necesita para crecer y prosperar”, declaró Shakira en su mensaje oficial, destacando la dimensión social del evento.

La resonancia internacional ha sido inmediata. Medios de India y del mundo recalcan que el país vive un auge de grandes espectáculos con artistas globales, y la presencia de Shakira confirma su creciente relevancia como destino cultural. Además, representa un nuevo capítulo en la carrera de la colombiana, que continúa vinculando su proyección global con causas humanitarias que trascienden el entretenimiento.

Con dos fechas históricas, Shakira se prepara para un regreso que combina música, impacto social y una conexión emocional con uno de los públicos más grandes del planeta.