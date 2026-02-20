Shakira confirma un nuevo concierto gratuito, esta vez en el Zócalo de la Ciudad de México

La colombiana Shakira confirmó que hará otro concierto gratuito, esta vez en el Zócalo de la Ciudad de México.

La cantautora confirmó la noticia a través de un video en sus redes sociales diciendo: “¡México lindo! ¿Se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Bueno, yo quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir".

“Ustedes me han dado tanto, tanto, que ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado. Así que quiero darle las gracias a todos los que van a hacer posible este evento, a Corona, que cumple cien años, al Gobierno de la Ciudad de México y, sobre todo, a ustedes, mis fans mexicanos, que son lo más lindo que existe. Los quiero mucho, mucho, mucho”, agregó.

El concierto se llevará a cabo el próximo 1 de marzo a las 8:00 de la noche, hora local y será transmitido parcialmente a través de los canales oficiales de la barranquillera.

La estrella del pop ya ofreció 12 conciertos en la Ciudad de México en el Estadio GNP Seguros, como parte de su actual gira ‘Las mujeres ya no lloran’.