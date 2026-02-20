Se estrena el tráiler de ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’, la continuación de exitosa serie

Peaky Blinders creator Steven Knight at the unveiling of a mural by artist Akse P19, of actor Cillian Murphy, as Peaky Blinders crime boss Tommy Shelby, in the historic Deritend area of Birmingham, ahead of the sixth and final series of the hit BBC One crime series. Picture date: Tuesday February 15, 2022. (Photo by Jacob King/PA Images via Getty Images) / Jacob King - PA Images

Se conoció el nuevo tráiler de la película ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’, la continuación de la exitosa serie de Netflix.

El actor irlandés Cillian Murphy regresa como Tommy Shelby, y Barry Keoghan, el hijo ilegítimo de Tommy, que ahora dirige la banda Peaky Blinders.

El tráiler muestra que los Peaky Blinders están aterrorizando Inglaterra, que se encuentra en plena agitación durante la Segunda Guerra Mundial.

La nueva película cuenta con la inclusión de Tim Roth, conocido por sus frecuentes colaboraciones con Quentin Tarantino en ‘Perros de reserva’, ‘Pulp Fiction (Tiempos violentos)’, y ‘Los 8 más odiados’.

También se encuentra la actriz sueca, Rebecca Ferguson, recordada por su participación en las últimas 3 películas de la franquicia de ‘Misión imposible’ y en la saga de ‘Duna’.

El director, productor y escritor, Tom Harper, que dirigió varios episodios de la serie original, dirige este nuevo filme.

Su creador, Steven Knight, también volverá para esta nueva entrega.

‘Peaky Blinders’ se estrenó en la BBC en 2013 y, posteriormente, Netflix adquirió los derechos para Estados Unidos, finalizando en 2022 tras seis temporadas.

‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’ se estrena en Netflix el próximo 20 de marzo.